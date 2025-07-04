Россияне существенно активизировались на Южно-Слобожанском направлении - 25 штурмов за день, - ОТГ "Харьков"
На Южно-Слобожанском направлении (бывший Харьковский) на этой неделе зафиксировано существенное обострение - только за среду зафиксировано 25 вражеских штурмов.
Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По словам спикера, ситуация в зоне ответственности остается сложной: "То, что было там два месяца назад, тогда среднесуточные цифры составляли 5-7 (штурмов, - ред.). То есть вы можете себе представить, как активизировались российские войска".
Как отмечается, самая горячая точка - Волчанск и окрестные села. Там российские войска ежедневно штурмуют позиции украинских военных. Атаки осуществляются малыми пехотными группами по 3-10 человек под прикрытием дронов. Враг пытается вытеснить силы обороны за реку Волчья, но безуспешно - ВСУ удерживают позиции на территории агрегатного завода на северном берегу.
Также напряженно вблизи Двуречной - там российские войска пытаются закрепиться на западном берегу Оскола. По словам Шамшина, замечено, что из верховья реки сплавляются деревянные бревна, которые прибиваются к остаткам моста, формируя переправу для пехоты. Украинские силы уничтожают эти переправы, не давая врагу закрепиться.
Кроме этого, продолжаются вражеские действия возле населенных пунктов Строевка, Тополя, Каменка, Фигуловка, Красное Первое и Петро-Ивановка.
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