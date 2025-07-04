Росіяни суттєво активізувалися на Південно-Слобожанському напрямку - 25 штурмів за день, - ОТУ "Харків"

На Південно-Слобожанському напрямку (колишній Харківський) цього тижня зафіксовано суттєве загострення - лише за середу зафіксовано 25 ворожих штурмів.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За словами речника, ситуація в зоні відповідальності залишається складною: "Те, що було там два місяці тому, тоді середньодобові цифри становили 5-7 (штурмів, - ред.). Тобто ви можете собі уявити, як активізувалися російські війська".

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Як зазначається, найгарячіша точка - Вовчанськ та навколишні села. Там російські війська щодня штурмують позиції українських військових. Атаки здійснюються малими піхотними групами по 3-10 осіб під прикриттям дронів. Ворог намагається витиснути сили оборони за річку Вовча, але безуспішно - ЗСУ утримують позиції на території агрегатного заводу на північному березі.

Також напружено поблизу Дворічної - там російські війська намагаються закріпитися на західному березі Осколу. За словами Шамшина, помічено, що з верхів’я річки сплавляються дерев’яні колоди, які прибиваються до залишків мосту, формуючи переправу для піхоти. Українські сили знищують ці переправи, не даючи ворогу закріпитися.

Окрім цього, тривають ворожі дії біля населених пунктів Строївка, Тополі, Кам’янка, Фигулівка, Красне Перше та Петро-Іванівка.

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