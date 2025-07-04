На фронте зафиксировано 77 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Северо-Слобожанском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 77 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Янжуловка Черниговской области; Большая Писаревка, Толстодубово, Михайловское, Покровка, Проходы, Марьино, Луговка, Муравейня, Зноб-Новгородское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск, еще два боестолкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольховатка.

На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина и Торское, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг совершил три штурмовые действия в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Один бой продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Новопавловку.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по району Каменского.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях - без особых изменений.