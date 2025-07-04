На фронті зафіксовано 77 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках, - Генштаб

З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 77 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Янжулівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Товстодубове, Михайлівське, Покровка, Проходи, Мар’їне, Лугівка, Муравейня, Зноб-Новгородське Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — з реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ, ще два боєзіткнення тривають. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Глибокого та Зеленого. Авіаудару зазнав населений пункт Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Зелений Гай, наразі триває бій.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина та Торське, чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три штурмові дії у бік населених пунктів Романівка, Русин Яр і Яблунівка. Один бій триває досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск і відбили 27 атак противника, три боєзіткнення тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Новопавлівку.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко. Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.

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Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки. Авіація агресора завдала авіаударів по району Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів у районі Антонівського мосту, ще одне боєзіткнення триває.

На решті напрямків — без особливих змін.