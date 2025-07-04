МИД Венгрии заявил, что Украина не захотела слушать венгерского посла: "Сложно вести диалог"

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что заместитель МИД Украины Александр Мищенко якобы не выслушал венгерского посла Антала Хейзера, которого 3 июля вызвали из-за "очередных недружественных заявлений" Будапешта.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне Мищенко объяснил, что для украинской стороны очевидно, что руководящие политические силы в Венгрии пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

Пресс-центр МИД Украины опубликовал фотографии, на которых дипломаты стоят рядом друг с другом, а также сидят напротив.

Однако в венгерском МИД утверждают, что представитель Украины якобы покинул переговоры еще до того, как дождался словесной реакции Хейзера.

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"Так сложно вести диалог... А мы всегда были готовы к этому диалогу. Настолько, что в течение последних 10 лет мы вели переговоры с последовательными правительствами Украины, например, о решении вопроса лишения прав венгерского меньшинства на Закарпатье. У Киева было 10 лет, чтобы решить этот вопрос справедливо, в соответствии с европейскими ценностями, на которые он так часто ссылается. Именно тех ценностей, которые, по его словам, он защищает на поле боя. Однако слова мучительно далеки от реальности", - говорит венгерский чиновник.

В венгерском МИД также объяснили, что украинский вопрос якобы вошел во внутреннюю политику Венгрии, поскольку "трансатлантическое сообщество тратит сотни миллиардов евро на поддержку украинской армии и государства и косвенно стало частью российско-украинской войны".

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Также Мадьяр написал, что "нет ничего более естественного" за то, чтобы спросить мнение венгров относительно "принудительного присоединения" Украины к ЕС, что "будет иметь серьезные последствия для Венгрии и европейского мира".

"Мой украинский коллега сказал, что Украина не является врагом венгров. Мы уже 10 лет ждем, чтобы Киев подтвердил это своими действиями", - добавил чиновник.