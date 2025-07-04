РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12300 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии
1 226 18

МИД Венгрии заявил, что Украина не захотела слушать венгерского посла: "Сложно вести диалог"

Украина вызвала посла Венгрии: Будапешт прокомментировал

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что заместитель МИД Украины Александр Мищенко якобы не выслушал венгерского посла Антала Хейзера, которого 3 июля вызвали из-за "очередных недружественных заявлений" Будапешта.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне Мищенко объяснил, что для украинской стороны очевидно, что руководящие политические силы в Венгрии пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.

Пресс-центр МИД Украины опубликовал фотографии, на которых дипломаты стоят рядом друг с другом, а также сидят напротив.

Однако в венгерском МИД утверждают, что представитель Украины якобы покинул переговоры еще до того, как дождался словесной реакции Хейзера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина развернула спецслужбы в Венгрии и пытается повлиять на выборы 2026 года, - Орбан

"Так сложно вести диалог... А мы всегда были готовы к этому диалогу. Настолько, что в течение последних 10 лет мы вели переговоры с последовательными правительствами Украины, например, о решении вопроса лишения прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

У Киева было 10 лет, чтобы решить этот вопрос справедливо, в соответствии с европейскими ценностями, на которые он так часто ссылается. Именно тех ценностей, которые, по его словам, он защищает на поле боя. Однако слова мучительно далеки от реальности", - говорит венгерский чиновник.

В венгерском МИД также объяснили, что украинский вопрос якобы вошел во внутреннюю политику Венгрии, поскольку "трансатлантическое сообщество тратит сотни миллиардов евро на поддержку украинской армии и государства и косвенно стало частью российско-украинской войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД раскритиковал правительство Венгрии за карикатуры на Зеленского: Выглядит нелепо

Также Мадьяр написал, что "нет ничего более естественного" за то, чтобы спросить мнение венгров относительно "принудительного присоединения" Украины к ЕС, что "будет иметь серьезные последствия для Венгрии и европейского мира".

"Мой украинский коллега сказал, что Украина не является врагом венгров. Мы уже 10 лет ждем, чтобы Киев подтвердил это своими действиями", - добавил чиновник.

Автор: 

Венгрия (2032) МИД (7039) посол (1812)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
А в функції посла не входить заперечувати МЗСу країни перебування, є таке положення у віденській конвенції про дипломатію, під якою підписалася Угорщина. Вислухав - і пообіцяв передати своєму уряду, і все.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:39 Ответить
+3
шо робили угорські танки на кордоні України взимку 22го?
показать весь комментарий
04.07.2025 18:35 Ответить
+2
всіх дебілів не переслухати.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого його слухати, посла того? У нашому МЗС кремлівські наративи знають всі співробітники і вислуховувати їх ще раз ні у кого не має ніякого бажання.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:31 Ответить
всіх дебілів не переслухати.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:32 Ответить
А про що балакати з путлерівським підсосом?
Про те саме що із самим ****** чи іншим кацапом.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:33 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2025 18:33 Ответить
шо робили угорські танки на кордоні України взимку 22го?
показать весь комментарий
04.07.2025 18:35 Ответить
а як побачили звільдульню, яку москалота почяла відгрібати,
то відразу зробилися заблуканцями...
показать весь комментарий
04.07.2025 18:46 Ответить
Обхезаного слухати - багато честі
показать весь комментарий
04.07.2025 18:37 Ответить
Хунгузи хєрові... Соррі - хунгари...
показать весь комментарий
04.07.2025 18:39 Ответить
А в функції посла не входить заперечувати МЗСу країни перебування, є таке положення у віденській конвенції про дипломатію, під якою підписалася Угорщина. Вислухав - і пообіцяв передати своєму уряду, і все.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:39 Ответить
«складно вести діалог». - то вийміть з рота путінського прутня
показать весь комментарий
04.07.2025 18:44 Ответить
По хорошему - выслать бы его нах.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:47 Ответить
МЗС Угорщини заявило, що Україна не захотіла слухати угорського посла: "Складно вести діалог"
показать весь комментарий
04.07.2025 18:50 Ответить
Коли посол отримує ноту, його справа не відповідати на ноту, а підтвердити, що нота буде негайно буде передана уряду його країни, і засунувши язик в сраку йти передавати.
показать весь комментарий
04.07.2025 18:57 Ответить
Українці - не професійні психіатри - вони не зобов"язані, за посадовими обов"язками, вислуховувать маячню божевільних... (в даному випадку, "звихнутих" на кацапських нафтодоларах).
- Куме! А чого мадярська влада постійно меле якісь дурниці, стосовно України?
- Так вони ж "токсикомани"!... Нанюхалися кацапських грошей - от їх і "вставило"... Вони ж нафтою пахнуть!
показать весь комментарий
04.07.2025 18:57 Ответить
мабуть, пропонувалось вислухати ще раз те, через що посла і викликали
хєрово, звісно. неначасі
показать весь комментарий
04.07.2025 19:01 Ответить
Образився МУДЬЯр? А на шо образився? На то шо нарешті накуй післали? То щов би собі мовчки, шлях то мудьярами туди ще з югри знайомий.
показать весь комментарий
04.07.2025 19:23 Ответить
Тріанонський договір був справді несправедливий - мадярщині, нажаль, дозволили існувати.
показать весь комментарий
04.07.2025 19:28 Ответить
 
 