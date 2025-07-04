МИД Венгрии заявил, что Украина не захотела слушать венгерского посла: "Сложно вести диалог"
Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что заместитель МИД Украины Александр Мищенко якобы не выслушал венгерского посла Антала Хейзера, которого 3 июля вызвали из-за "очередных недружественных заявлений" Будапешта.
Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр, информирует Цензор.НЕТ.
Накануне Мищенко объяснил, что для украинской стороны очевидно, что руководящие политические силы в Венгрии пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу.
Пресс-центр МИД Украины опубликовал фотографии, на которых дипломаты стоят рядом друг с другом, а также сидят напротив.
Однако в венгерском МИД утверждают, что представитель Украины якобы покинул переговоры еще до того, как дождался словесной реакции Хейзера.
"Так сложно вести диалог... А мы всегда были готовы к этому диалогу. Настолько, что в течение последних 10 лет мы вели переговоры с последовательными правительствами Украины, например, о решении вопроса лишения прав венгерского меньшинства на Закарпатье.
У Киева было 10 лет, чтобы решить этот вопрос справедливо, в соответствии с европейскими ценностями, на которые он так часто ссылается. Именно тех ценностей, которые, по его словам, он защищает на поле боя. Однако слова мучительно далеки от реальности", - говорит венгерский чиновник.
В венгерском МИД также объяснили, что украинский вопрос якобы вошел во внутреннюю политику Венгрии, поскольку "трансатлантическое сообщество тратит сотни миллиардов евро на поддержку украинской армии и государства и косвенно стало частью российско-украинской войны".
Также Мадьяр написал, что "нет ничего более естественного" за то, чтобы спросить мнение венгров относительно "принудительного присоединения" Украины к ЕС, что "будет иметь серьезные последствия для Венгрии и европейского мира".
"Мой украинский коллега сказал, что Украина не является врагом венгров. Мы уже 10 лет ждем, чтобы Киев подтвердил это своими действиями", - добавил чиновник.
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Про те саме що із самим ****** чи іншим кацапом.
то відразу зробилися заблуканцями...
- Куме! А чого мадярська влада постійно меле якісь дурниці, стосовно України?
- Так вони ж "токсикомани"!... Нанюхалися кацапських грошей - от їх і "вставило"... Вони ж нафтою пахнуть!
хєрово, звісно. неначасі