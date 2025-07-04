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Новини Відносини України та Угорщини
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МЗС Угорщини заявило, що Україна не захотіла слухати угорського посла: "Складно вести діалог"

Україна викликала посла Угорщини: Будапешт прокоментував

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що заступник МЗС України Олександр Міщенко начебто не вислухав угорського посла Антала Хейзера, якого 3 липня викликали через "чергові недружні заяви" Будапешта.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні Міщенко пояснив, що для української сторони є очевидним те, що керівні політичні сили в Угорщині намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Пресцентр МЗС України опублікував фотографії, на яких дипломати стоять поруч один з одним, а також сидять навпроти.

Проте в угорському МЗС стверджують, що представник України нібито покинув перемовини ще до того, як дочекався словесної реакції Хейзера.

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"Так складно вести діалог... А ми завжди були готові до цього діалогу. Настільки, що протягом останніх 10 років ми вели переговори з послідовними урядами України, наприклад, про вирішення питання позбавлення прав угорської меншини на Закарпатті.

Київ мав 10 років, щоб вирішити це питання справедливо, відповідно до європейських цінностей, на які він так часто посилається. Саме тих цінностей, які, за його словами, він захищає на полі бою. Однак слова болісно далекі від реальності", - каже угорський посадовець.

В угорському МЗС також пояснили, що українське питання нібито увійшло до внутрішньої політики Угорщини, оскільки "трансатлантична спільнота витрачає сотні мільярдів євро на підтримку української армії та держави й опосередковано стала частиною російсько-української війни".

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Також Мадяр написав, що "немає нічого природнішого" за те, щоб запитати думку угорців щодо "примусового приєднання" України до ЄС, що "матиме серйозні наслідки для Угорщини та європейського миру".

"Мій український колега сказав, що Україна не є ворогом угорців. Ми вже 10 років чекаємо, щоб Київ підтвердив це своїми діями", - додав посадовець.

Автор: 

Угорщина (2373) МЗС (4211) посол (1113)


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Топ коментарі
+7
А в функції посла не входить заперечувати МЗСу країни перебування, є таке положення у віденській конвенції про дипломатію, під якою підписалася Угорщина. Вислухав - і пообіцяв передати своєму уряду, і все.
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04.07.2025 18:39 Відповісти
+5
шо робили угорські танки на кордоні України взимку 22го?
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04.07.2025 18:35 Відповісти
+5
«складно вести діалог». - то вийміть з рота путінського прутня
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04.07.2025 18:44 Відповісти
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А чого його слухати, посла того? У нашому МЗС кремлівські наративи знають всі співробітники і вислуховувати їх ще раз ні у кого не має ніякого бажання.
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04.07.2025 18:31 Відповісти
всіх дебілів не переслухати.
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04.07.2025 18:32 Відповісти
А про що балакати з путлерівським підсосом?
Про те саме що із самим ****** чи іншим кацапом.
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04.07.2025 18:33 Відповісти
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04.07.2025 18:33 Відповісти
шо робили угорські танки на кордоні України взимку 22го?
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04.07.2025 18:35 Відповісти
а як побачили звільдульню, яку москалота почяла відгрібати,
то відразу зробилися заблуканцями...
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04.07.2025 18:46 Відповісти
Обхезаного слухати - багато честі
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04.07.2025 18:37 Відповісти
Хунгузи хєрові... Соррі - хунгари...
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04.07.2025 18:39 Відповісти
А в функції посла не входить заперечувати МЗСу країни перебування, є таке положення у віденській конвенції про дипломатію, під якою підписалася Угорщина. Вислухав - і пообіцяв передати своєму уряду, і все.
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04.07.2025 18:39 Відповісти
«складно вести діалог». - то вийміть з рота путінського прутня
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04.07.2025 18:44 Відповісти
По хорошему - выслать бы его нах.
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04.07.2025 18:47 Відповісти
МЗС Угорщини заявило, що Україна не захотіла слухати угорського посла: "Складно вести діалог"
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04.07.2025 18:50 Відповісти
Коли посол отримує ноту, його справа не відповідати на ноту, а підтвердити, що нота буде негайно буде передана уряду його країни, і засунувши язик в сраку йти передавати.
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04.07.2025 18:57 Відповісти
Українці - не професійні психіатри - вони не зобов"язані, за посадовими обов"язками, вислуховувать маячню божевільних... (в даному випадку, "звихнутих" на кацапських нафтодоларах).
- Куме! А чого мадярська влада постійно меле якісь дурниці, стосовно України?
- Так вони ж "токсикомани"!... Нанюхалися кацапських грошей - от їх і "вставило"... Вони ж нафтою пахнуть!
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04.07.2025 18:57 Відповісти
мабуть, пропонувалось вислухати ще раз те, через що посла і викликали
хєрово, звісно. неначасі
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04.07.2025 19:01 Відповісти
Образився МУДЬЯр? А на шо образився? На то шо нарешті накуй післали? То щов би собі мовчки, шлях то мудьярами туди ще з югри знайомий.
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04.07.2025 19:23 Відповісти
Тріанонський договір був справді несправедливий - мадярщині, нажаль, дозволили існувати.
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04.07.2025 19:28 Відповісти
до речі, не став лайки ворогам - не будемо сваритися.
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04.07.2025 19:41 Відповісти
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04.07.2025 19:44 Відповісти
"Мій український колега сказав, що Україна не є ворогом угорців. Ми вже 10 років чекаємо, щоб Київ підтвердив це своїми діями", - додав посадовець.Курва угорська.За роки рашистської війни в Україні,Ви прорашистські ********, не одноразово доказали і Україні,та українському народу,але і світовій спільноті,що є ворогами України...
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04.07.2025 20:11 Відповісти
 
 