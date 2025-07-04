МЗС Угорщини заявило, що Україна не захотіла слухати угорського посла: "Складно вести діалог"

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що заступник МЗС України Олександр Міщенко начебто не вислухав угорського посла Антала Хейзера, якого 3 липня викликали через "чергові недружні заяви" Будапешта.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні Міщенко пояснив, що для української сторони є очевидним те, що керівні політичні сили в Угорщині намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Пресцентр МЗС України опублікував фотографії, на яких дипломати стоять поруч один з одним, а також сидять навпроти.

Проте в угорському МЗС стверджують, що представник України нібито покинув перемовини ще до того, як дочекався словесної реакції Хейзера.

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"Так складно вести діалог... А ми завжди були готові до цього діалогу. Настільки, що протягом останніх 10 років ми вели переговори з послідовними урядами України, наприклад, про вирішення питання позбавлення прав угорської меншини на Закарпатті. Київ мав 10 років, щоб вирішити це питання справедливо, відповідно до європейських цінностей, на які він так часто посилається. Саме тих цінностей, які, за його словами, він захищає на полі бою. Однак слова болісно далекі від реальності", - каже угорський посадовець.

В угорському МЗС також пояснили, що українське питання нібито увійшло до внутрішньої політики Угорщини, оскільки "трансатлантична спільнота витрачає сотні мільярдів євро на підтримку української армії та держави й опосередковано стала частиною російсько-української війни".

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Також Мадяр написав, що "немає нічого природнішого" за те, щоб запитати думку угорців щодо "примусового приєднання" України до ЄС, що "матиме серйозні наслідки для Угорщини та європейського миру".

"Мій український колега сказав, що Україна не є ворогом угорців. Ми вже 10 років чекаємо, щоб Київ підтвердив це своїми діями", - додав посадовець.