Поражен аэродром "Борисоглебск", - Генштаб

Ночью 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что аэродром является местом базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Удары по нему - снижение возможностей противника наносить воздушные удары.

"Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, аэродром "Борисоглебск" уже не впервые попадает под удары украинских Сил обороны. В прошлом году, 3 октября, дроны СБУ, ССО и Сил обороны атаковали военный аэродром в Воронежской области РФ. Целью удара были склады с КАБами, стоянка самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива на аэродроме.

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