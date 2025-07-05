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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено аеродром "Борисоглєбськ", - Генштаб

Уражено аеродром Борисоглібськ

Вночі 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що аеродром є місцем базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Удари по ньому - зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів.

"Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, аеродром "Борисоглєбськ" вже не вперше потрапляє під удари українських Сил оборони. Минулого року,  3 жовтня, дрони СБУ, ССО та Сил оборони атакували військовий аеродром  у Воронезькій області РФ. Ціллю удару були склади із КАБами, стоянка літаків Су-35 та Су-34, а також місцях зберігання авіаційного палива на аеродромі.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6918) Удари по РФ (406)


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05.07.2025 08:47 Відповісти
Love it!
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05.07.2025 08:49 Відповісти
Гарна новина...
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05.07.2025 08:50 Відповісти
Шо там? - змішались в кучу коні люди?
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05.07.2025 08:51 Відповісти
не знаю, ну як нема в нас ракет, і буба не запотужнічяв і доня мороз включив - то може більше хлопців на кацапію з креативом?
і шо б всі додому після виконання завдання...
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05.07.2025 08:53 Відповісти
Як кажуть на кацапії: "Прішла біда - атваряй варата".
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05.07.2025 09:51 Відповісти
 
 