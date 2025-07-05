Уражено аеродром "Борисоглєбськ", - Генштаб

Вночі 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що аеродром є місцем базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Удари по ньому - зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів.

"Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки. Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, аеродром "Борисоглєбськ" вже не вперше потрапляє під удари українських Сил оборони. Минулого року, 3 жовтня, дрони СБУ, ССО та Сил оборони атакували військовий аеродром у Воронезькій області РФ. Ціллю удару були склади із КАБами, стоянка літаків Су-35 та Су-34, а також місцях зберігання авіаційного палива на аеродромі.

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