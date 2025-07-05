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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражен завод в Чебоксарах, производящий адаптивные антенные решетки "Комета" для "Шахедов" и ракет "Искандер", - Генштаб

удар по заводу в Чебоксарах

В ночь на 5 июля 2025 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора - АО "ВНИИР-Прогресс", который расположен в г. Чебоксары (Чувашская республика РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - добавляют в Генштабе.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны атаковали ряд регионов РФ: взрывы раздавались в Чебоксарах, Энгельсе и Саратове. ВИДЕО+ФОТО

Ранее Генштаб информировал, что ночью 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области.

Автор: 

Генштаб ВС (6616) Удары по РФ (404)


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Топ комментарии
+8
Свої треба мати було, а не розпродавати все 30 років
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05.07.2025 17:03 Ответить
+6
Побачим як це скажеться на інтенсивності обстрілів шахедами України
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05.07.2025 16:54 Ответить
+6
Машина часу не потрібна шоб за 3роки війни поставити країну на військові рейки та наладити війсьаове виробництво
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05.07.2025 17:25 Ответить
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Непогано. Але наскільки все було б краще, якби ми туди вдарили томагавком...
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05.07.2025 16:49 Ответить
Спочатку його треба мати
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05.07.2025 16:52 Ответить
Так просили у одного діда. Не дав...
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05.07.2025 16:58 Ответить
Свої треба мати було, а не розпродавати все 30 років
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05.07.2025 17:03 Ответить
І нас немає машини часу, і живемо ми не у паралельному всесвіті. Нам томагавки потрібні тут і зараз. Так само як і петріоти.
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05.07.2025 17:08 Ответить
Машина часу не потрібна шоб за 3роки війни поставити країну на військові рейки та наладити війсьаове виробництво
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05.07.2025 17:25 Ответить
І петріоти почати самостійно виробляти? І томагавки? Дурниці кажете...
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05.07.2025 17:53 Ответить
Зате зубоскалили та раділи шо ми четверта країна за обсягом продаж зброї
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05.07.2025 17:10 Ответить
томехоки запускаються з кораблів - чи ти його причепив би до єдиного нашого корвета, що притоплений в Миколаєві
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05.07.2025 17:25 Ответить
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05.07.2025 17:50 Ответить
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05.07.2025 17:52 Ответить
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05.07.2025 17:54 Ответить
total distance: 1,028.27 km (638.94 mi)
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05.07.2025 16:50 Ответить
Побачим як це скажеться на інтенсивності обстрілів шахедами України
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05.07.2025 16:54 Ответить
Ніяк,бо це неочевидно,що єдине виробництво.
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05.07.2025 17:29 Ответить
для того щоб щось зупинилось потрібно було не "уразити" а знищити завод, що нереально драндулетами, декількома.
підстанцію відремонтують чи перекинуть потужність з іншого місця і завод запрацює знову.
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05.07.2025 18:00 Ответить
Скажеться. Шахедів буде все більше і більше.
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05.07.2025 18:28 Ответить
Це вже вдруге?
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05.07.2025 16:54 Ответить
Жаль только мало таких пепелацов
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05.07.2025 16:55 Ответить
От і слава Богу!
Зійшов благодатний вогонь, з Мирної України, на мацкоускай каганат, за злочини орків, в Україні, з 2014 року!!! А Українці, завжди будуть, доброзичливі та ласкаві!
Слава Україні!! Смерть московитам!
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05.07.2025 17:02 Ответить
Комет і шахед не пара.
Хто там русалку любив? Міст ще не добитий.
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05.07.2025 17:12 Ответить
Похайпували і забули до наступного разу.

Той Кримський міст всі 3 роки переможно ********, а він стоїть де і стояв.
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05.07.2025 17:41 Ответить
Чебуреки, куй догониш - а на параше гроко играл патифон.
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05.07.2025 17:16 Ответить
файно, але краще вбивати інженерів та технарів.
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05.07.2025 17:29 Ответить
Ні. Правда в певних умовах.
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05.07.2025 17:57 Ответить
Для цього потрібно їбашити ракетами по рашистськиї містах де вони живуть. Рашисти повинні знати що якщо вони працюють на фашистський режим то вони або їхні родичі здохнуть рано чи пізно. Але нажаль поки що наша влада ще до цього не доросла і не розуміє що йде війна на виживання всього народу і на кон вже поставлене все. Так що стидатись вже не потрібно а потрібно використовувати всі методи для знищення рашистів фізично
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05.07.2025 18:03 Ответить
Ну,якщо є стільки виробництва,й воно розпорошено то очевидно ,що по ньому треба працювати,а також заважати виробництвам,а це нафантазувати можна купу всього : електроенергетичні потужності,дрібніші виробництва...опалювальний сезон закрити,правда лиш восени...
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05.07.2025 17:31 Ответить
Про чебоксари ще чебуратор віщував..

Довбані мокшанські п@дари!! Щоб ви дохли, кожного разу - коли в менн тривога. Щоб дохли просто ввд її виттч. Щоб всирались й дохли ваші діти. Постійно, пдри.
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05.07.2025 17:39 Ответить
Чуваки з генштабу,уражено це коли цехи під фундамент розбито,а коли шибку розбили в каптьорці...це просто тупа брехня,щоб виправдати свої генералькі зірки!
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05.07.2025 17:53 Ответить
Зараз важливіше зищити або заблокувати тей зовод який виготовляє для шахедів 1000 двигунів/день. Це вам не клепати з пінопласту і клею крила в любому підвалі руками школярів
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05.07.2025 17:56 Ответить
Цілу тисячу дронів за день на параші? Мало.
Я, приходилось, работал в сересеру на мацьке. Конвеер Зил.

В день за одну зміну 200 виходило.
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05.07.2025 18:04 Ответить
Надо бить каждый день каждый час по заводам оккупанта!
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05.07.2025 18:18 Ответить
Бий. Хто заважає?
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05.07.2025 18:27 Ответить
Як в 2014 - 15 році написав, що наступна війна буде війна дронів. Підтвердити не можу навіть через vpn. В чому суть адаптивних решіток? Тікай.
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05.07.2025 18:25 Ответить
 
 