Поражен завод в Чебоксарах, производящий адаптивные антенные решетки "Комета" для "Шахедов" и ракет "Искандер", - Генштаб

В ночь на 5 июля 2025 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора - АО "ВНИИР-Прогресс", который расположен в г. Чебоксары (Чувашская республика РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.

"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - добавляют в Генштабе.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

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Ранее Генштаб информировал, что ночью 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области.