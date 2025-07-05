Поражен завод в Чебоксарах, производящий адаптивные антенные решетки "Комета" для "Шахедов" и ракет "Искандер", - Генштаб
В ночь на 5 июля 2025 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора - АО "ВНИИР-Прогресс", который расположен в г. Чебоксары (Чувашская республика РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета". Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ), и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно осуществляет обстрелы Украины, в частности гражданской инфраструктуры.
"Подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Результаты уточняются", - добавляют в Генштабе.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Ранее Генштаб информировал, что ночью 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области.
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підстанцію відремонтують чи перекинуть потужність з іншого місця і завод запрацює знову.
Зійшов благодатний вогонь, з Мирної України, на мацкоускай каганат, за злочини орків, в Україні, з 2014 року!!! А Українці, завжди будуть, доброзичливі та ласкаві!
Слава Україні!! Смерть московитам!
Хто там русалку любив? Міст ще не добитий.
Той Кримський міст всі 3 роки переможно ********, а він стоїть де і стояв.
Довбані мокшанські п@дари!! Щоб ви дохли, кожного разу - коли в менн тривога. Щоб дохли просто ввд її виттч. Щоб всирались й дохли ваші діти. Постійно, пдри.
Я, приходилось, работал в сересеру на мацьке. Конвеер Зил.
В день за одну зміну 200 виходило.