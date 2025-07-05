Уражено завод у Чебоксарах, який виробляє адаптивні антенні решітки "Комета" для "шахедів" та ракет "Іскандер", - Генштаб
У ніч на 5 липня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс", який розташований у м. Чебоксари (Чуваська республіка рф).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.
"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - додають у Генштабі.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.
Раніше Генштаб інформував, що вночі 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області.
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підстанцію відремонтують чи перекинуть потужність з іншого місця і завод запрацює знову.
Зійшов благодатний вогонь, з Мирної України, на мацкоускай каганат, за злочини орків, в Україні, з 2014 року!!! А Українці, завжди будуть, доброзичливі та ласкаві!
Слава Україні!! Смерть московитам!
Хто там русалку любив? Міст ще не добитий.
Той Кримський міст всі 3 роки переможно ********, а він стоїть де і стояв.
Довбані мокшанські п@дари!! Щоб ви дохли, кожного разу - коли в менн тривога. Щоб дохли просто ввд її виттч. Щоб всирались й дохли ваші діти. Постійно, пдри.
Я, приходилось, работал в сересеру на мацьке. Конвеер Зил.
В день за одну зміну 200 виходило.