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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено завод у Чебоксарах, який виробляє адаптивні антенні решітки "Комета" для "шахедів" та ракет "Іскандер", - Генштаб

удар по заводу в Чебоксарах

У ніч на 5 липня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс", який розташований у м. Чебоксари (Чуваська республіка рф).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - додають у Генштабі.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували низку регіонів РФ: вибухи лунали у Чебоксарах, Енгельсі та Саратові. ВІДЕО+ФОТО

Раніше Генштаб інформував, що вночі 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області.

Автор: 

Генштаб ЗС (6918) Удари по РФ (406)


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Топ коментарі
+5
Свої треба мати було, а не розпродавати все 30 років
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05.07.2025 17:03 Відповісти
+3
total distance: 1,028.27 km (638.94 mi)
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05.07.2025 16:50 Відповісти
+3
Побачим як це скажеться на інтенсивності обстрілів шахедами України
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05.07.2025 16:54 Відповісти
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Непогано. Але наскільки все було б краще, якби ми туди вдарили томагавком...
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05.07.2025 16:49 Відповісти
Спочатку його треба мати
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05.07.2025 16:52 Відповісти
Так просили у одного діда. Не дав...
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05.07.2025 16:58 Відповісти
Свої треба мати було, а не розпродавати все 30 років
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05.07.2025 17:03 Відповісти
І нас немає машини часу, і живемо ми не у паралельному всесвіті. Нам томагавки потрібні тут і зараз. Так само як і петріоти.
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05.07.2025 17:08 Відповісти
Машина часу не потрібна шоб за 3роки війни поставити країну на військові рейки та наладити війсьаове виробництво
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05.07.2025 17:25 Відповісти
І петріоти почати самостійно виробляти? І томагавки? Дурниці кажете...
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05.07.2025 17:53 Відповісти
Зате зубоскалили та раділи шо ми четверта країна за обсягом продаж зброї
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05.07.2025 17:10 Відповісти
томехоки запускаються з кораблів - чи ти його причепив би до єдиного нашого корвета, що притоплений в Миколаєві
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05.07.2025 17:25 Відповісти
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05.07.2025 17:50 Відповісти
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05.07.2025 17:52 Відповісти
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05.07.2025 17:54 Відповісти
total distance: 1,028.27 km (638.94 mi)
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05.07.2025 16:50 Відповісти
Побачим як це скажеться на інтенсивності обстрілів шахедами України
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05.07.2025 16:54 Відповісти
Ніяк,бо це неочевидно,що єдине виробництво.
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05.07.2025 17:29 Відповісти
для того щоб щось зупинилось потрібно було не "уразити" а знищити завод, що нереально драндулетами, декількома.
підстанцію відремонтують чи перекинуть потужність з іншого місця і завод запрацює знову.
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05.07.2025 18:00 Відповісти
Це вже вдруге?
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05.07.2025 16:54 Відповісти
Жаль только мало таких пепелацов
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05.07.2025 16:55 Відповісти
От і слава Богу!
Зійшов благодатний вогонь, з Мирної України, на мацкоускай каганат, за злочини орків, в Україні, з 2014 року!!! А Українці, завжди будуть, доброзичливі та ласкаві!
Слава Україні!! Смерть московитам!
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05.07.2025 17:02 Відповісти
Комет і шахед не пара.
Хто там русалку любив? Міст ще не добитий.
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05.07.2025 17:12 Відповісти
Похайпували і забули до наступного разу.

Той Кримський міст всі 3 роки переможно ********, а він стоїть де і стояв.
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05.07.2025 17:41 Відповісти
Чебуреки, куй догониш - а на параше гроко играл патифон.
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05.07.2025 17:16 Відповісти
файно, але краще вбивати інженерів та технарів.
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05.07.2025 17:29 Відповісти
Ні. Правда в певних умовах.
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05.07.2025 17:57 Відповісти
Для цього потрібно їбашити ракетами по рашистськиї містах де вони живуть. Рашисти повинні знати що якщо вони працюють на фашистський режим то вони або їхні родичі здохнуть рано чи пізно. Але нажаль поки що наша влада ще до цього не доросла і не розуміє що йде війна на виживання всього народу і на кон вже поставлене все. Так що стидатись вже не потрібно а потрібно використовувати всі методи для знищення рашистів фізично
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05.07.2025 18:03 Відповісти
Ну,якщо є стільки виробництва,й воно розпорошено то очевидно ,що по ньому треба працювати,а також заважати виробництвам,а це нафантазувати можна купу всього : електроенергетичні потужності,дрібніші виробництва...опалювальний сезон закрити,правда лиш восени...
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05.07.2025 17:31 Відповісти
Про чебоксари ще чебуратор віщував..

Довбані мокшанські п@дари!! Щоб ви дохли, кожного разу - коли в менн тривога. Щоб дохли просто ввд її виттч. Щоб всирались й дохли ваші діти. Постійно, пдри.
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05.07.2025 17:39 Відповісти
Чуваки з генштабу,уражено це коли цехи під фундамент розбито,а коли шибку розбили в каптьорці...це просто тупа брехня,щоб виправдати свої генералькі зірки!
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05.07.2025 17:53 Відповісти
Зараз важливіше зищити або заблокувати тей зовод який виготовляє для шахедів 1000 двигунів/день. Це вам не клепати з пінопласту і клею крила в любому підвалі руками школярів
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05.07.2025 17:56 Відповісти
Цілу тисячу дронів за день на параші? Мало.
Я, приходилось, работал в сересеру на мацьке. Конвеер Зил.

В день за одну зміну 200 виходило.
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05.07.2025 18:04 Відповісти
 
 