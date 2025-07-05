Уражено завод у Чебоксарах, який виробляє адаптивні антенні решітки "Комета" для "шахедів" та ракет "Іскандер", - Генштаб

У ніч на 5 липня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора - АТ "ВНИИР-Прогресс", який розташований у м. Чебоксари (Чуваська республіка рф).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета". Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

"Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються", - додають у Генштабі.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дрони атакували низку регіонів РФ: вибухи лунали у Чебоксарах, Енгельсі та Саратові. ВІДЕО+ФОТО

Раніше Генштаб інформував, що вночі 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області.