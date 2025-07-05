Нестандартных действий и сформированных группировок на границе с Беларусью не фиксируется, - ГПСУ

Граница с Беларусью для Украины остается угрожающим направлением, однако сейчас там не фиксируется каких-то нестандартных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко,

"Крайне отличная ситуация от границы с Россией. Каких-то нестандартных действий по ту сторону мы не фиксируем. Но, конечно, это не должно быть таким постоянным значением, что угрозы со стороны Беларуси нет", - отметил спикер.

Демченко отметил, что для Украины это направление по-прежнему является угрожающим. И так будет до тех пор, пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в развязывании войны против нашего государства.

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"Какой-то группировки, по состоянию на сейчас, на территории Беларуси, которая была сформирована, или которая формировалась и несла угрозу нашему государству - нет. В то же время, конечно, подразделения разведки следят за тем, не меняется ли ситуация, и, собственно, сейчас наше внимание приковано к анонсированным совместным учениям", - добавил спикер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите Триморья призвал обратить внимание на подготовку России к новой агрессии против других стран, в частности Польши. По его словам, этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями.