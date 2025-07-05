Нестандартних дій і сформованих угруповань на кордоні з Білоруссю не фіксується, - ДПСУ

Кордон з Білоруссю для України залишається загрозливим напрямком, проте нині там не фіксується якихось нестандартних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко,

"Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік ми не фіксуємо. Але, звісно, це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає", - зазначив речник.

Демченко наголосив, що для України цей напрямок, як і раніше - є загрозливим. І так буде доти, доки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язуванні війни проти нашої держави.

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"Якогось угруповання, станом на зараз, на території Білорусі, яке було сформовано, або яке формувалося і несло загрозу нашій державі - немає. В той же час, звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і, власне, зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань", - додав речник.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Тримор’я закликав звернути увагу на підготовку Росії до нової агресії проти інших країн, зокрема Польщі. За його словами, цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями.