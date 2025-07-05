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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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Нестандартних дій і сформованих угруповань на кордоні з Білоруссю не фіксується, - ДПСУ

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Кордон з Білоруссю для України залишається загрозливим напрямком, проте нині там не фіксується якихось нестандартних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко,

"Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік ми не фіксуємо. Але, звісно, це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає", - зазначив речник.

Демченко наголосив, що для України цей напрямок, як і раніше - є загрозливим. І так буде доти, доки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язуванні війни проти нашої держави.

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"Якогось угруповання, станом на зараз, на території Білорусі, яке було сформовано, або яке формувалося і несло загрозу нашій державі - немає. В той же час, звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і, власне, зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань", - додав речник.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Тримор’я закликав звернути увагу на підготовку Росії до нової агресії проти інших країн, зокрема Польщі. За його словами, цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями.

Автор: 

Білорусь (7987) Держприкордонслужба ДПСУ (6224) кордон (4839)


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Топ коментарі
+5
Аж прям дежавю.

Можно жарить шашлыки? Инфа сотка?
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05.07.2025 18:28 Відповісти
+3
дежавю початку лютого 2022

"ударних батальонних груп в упор не бачимо"
Рєзніков-яйценосний

.
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05.07.2025 18:28 Відповісти
+2
Май пьюре, бульби більше не має.
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05.07.2025 18:30 Відповісти
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Аж прям дежавю.

Можно жарить шашлыки? Инфа сотка?
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05.07.2025 18:28 Відповісти
а то ! стопісят !

від ЗЄлі !
Ви сумніваєтесь ?
ото ж !!!

.
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05.07.2025 18:31 Відповісти
дежавю початку лютого 2022

"ударних батальонних груп в упор не бачимо"
Рєзніков-яйценосний

.
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05.07.2025 18:28 Відповісти
Май пьюре, бульби більше не має.
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05.07.2025 18:30 Відповісти
майн ґотт! сухе бульбопюре теж нічо так йде в "паніровочній дорожці" класичного "віденьського шніцеля" )) випадково в мандрах відкрив цей трюк з-за браку одного з компонентів )) трюк дарую! ))
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05.07.2025 19:07 Відповісти
Зачем кацапам белорусы, когда у них есть сев корейцы? Да и Лукашенко не настолько тупой, что бы начинать войну, победителем с которой он не выйдет никогда!
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05.07.2025 18:33 Відповісти
Але зуби дрякона будуть валятися просто так в полі? Егеж ..
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05.07.2025 18:49 Відповісти
Нестандартних дій і сформованих угруповань на кордоні з Білоруссю не фіксується

Шо за вітіюватий вислів?
Яких нестандартних дій - демонстрації члена з собачої буди чи дефекації з дерева?
*******...
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05.07.2025 18:49 Відповісти
гу слава босху! значіть пошліть туди нах верессучку з абрахамієй. одна розмінує все шо не розмінувала раніше й наладить шатли по свіжоасфальтованим абрахамією дорогах на бульбохуйловському бітумі!
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05.07.2025 19:02 Відповісти
Ну, ****** по поребрику нафсякий - незавадить!
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05.07.2025 19:26 Відповісти
 
 