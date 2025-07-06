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РФ атаковала дронами Киевщину: пострадал человек, есть разрушения в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады. ФОТОрепортаж
В ночь на 6 июля 2025 года враг совершил атаку с применением БПЛА на территорию Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате вражеских действий спасатели работают на Вышгородщине.
Очередная вражеская атака вызвала разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады.
"Предварительно, один человек пострадал, оказывается медицинская помощь, информация постоянно обновляется. На месте работают все соответствующие оперативные службы", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на воскресенье, 6 июля, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.
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амфаш
показать весь комментарий06.07.2025 12:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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