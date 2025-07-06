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Новости Атака БпЛА на Киевщину
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РФ атаковала дронами Киевщину: пострадал человек, есть разрушения в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады. ФОТОрепортаж

В ночь на 6 июля 2025 года враг совершил атаку с применением БПЛА на территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате вражеских действий спасатели работают на Вышгородщине.

Очередная вражеская атака вызвала разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады.

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Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела
Вышгород после обстрела

"Предварительно, один человек пострадал, оказывается медицинская помощь, информация постоянно обновляется. На месте работают все соответствующие оперативные службы", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на воскресенье, 6 июля, на Киевщине работали Силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Автор: 

Киевская область (4249) обстрел (28363) Вышгород (79) дроны (4251) Вышгородский район (19)


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06.07.2025 12:27 Ответить
 
 