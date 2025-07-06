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Новини Атака БпЛА на Київщину
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РФ атакувала дронами Київщину: постраждала людина, є руйнування в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади. ФОТОрепортаж

У ніч проти 6 липня 2025 року ворог здійснив атаку із застосуванням БпЛА на територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок ворожих дій рятувальники працюють на Вишгородщині.

Чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади.

Також читайте: Вночі ворог вчергове атакував БпЛА Київщину: пошкоджено цивільні об’єкти, житловий будинок, автомобіль

Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу
Вишгород після обстрілу

"Попередньо одна особа постраждала, надається медична допомога, інформація постійно оновлюється.
На місці працюють усі відповідні оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на неділю, 6 липня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Автор: 

Київська область (4144) обстріл (29689) Вишгород (71) дрони (5062) Вишгородський район (20)


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🔥ЛУЦЕНКО: Це безумство. Ми платимо Росії за ШАХЕДИ! Спустили все на МІНЄД і ВІДМОВИЛИ в дронах!
https://www.youtube.com/watch?v=72H8cPEFV38
показати весь коментар
06.07.2025 08:52 Відповісти
🔥ЛУЦЕНКО: Це безумство. Ми платимо Росії за ШАХЕДИ! Спустили все на МІНЄД і ВІДМОВИЛИ в дронах!
https://www.youtube.com/watch?v=72H8cPEFV38
показати весь коментар
06.07.2025 08:52 Відповісти
 
 