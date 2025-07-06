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РФ атакувала дронами Київщину: постраждала людина, є руйнування в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади. ФОТОрепортаж
У ніч проти 6 липня 2025 року ворог здійснив атаку із застосуванням БпЛА на територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок ворожих дій рятувальники працюють на Вишгородщині.
Чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади.
"Попередньо одна особа постраждала, надається медична допомога, інформація постійно оновлюється.
На місці працюють усі відповідні оперативні служби", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на неділю, 6 липня, на Київщині працювали Сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
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https://www.youtube.com/watch?v=72H8cPEFV38