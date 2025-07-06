Атака РФ на Полтаву 3 июля: в больнице умерла раненая женщина

Возросло количество погибших в результате российского удара по Полтавской громаде 3 июля, одна из раненых умерла в больнице.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в больнице умерла женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Полтавской громаде 3 июля. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Искренние соболезнования родным и близким!" - говорится в сообщении.

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Напомним, утром. 3 июля, россияне атаковали Полтаву беспилотниками. Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно - на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территории Полтавского областного ТЦК и СП.