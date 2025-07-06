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Новости Удар россиян по Полтавщине Атака шахедов на Полтаву
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Атака РФ на Полтаву 3 июля: в больнице умерла раненая женщина

Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года

Возросло количество погибших в результате российского удара по Полтавской громаде 3 июля, одна из раненых умерла в больнице.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в больнице умерла женщина, получившая ранения в результате удара россиян по Полтавской громаде 3 июля. Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Искренние соболезнования родным и близким!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Полтаву 3 июля: количество раненых возросло до 64

Напомним, утром. 3 июля, россияне атаковали Полтаву беспилотниками. Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев уточнил, что в Полтаве было два попадания по зданиям ТЦК: одно - на территории Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территории Полтавского областного ТЦК и СП.

Автор: 

обстрел (28363) Тахтаулове (784) Полтавская область (1215) Полтавский район (64)


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"Міністр оборони Рустем Умєров зробив закриту зустріч із медіа, та розповів, що вже три роки, як вони опрацьовують антишахедні рішення і вже все в процесі, і вже все от-от скоро буде, не можна нічого розголошувати"
Джерело: https://censor.net/ua/n3561697
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06.07.2025 14:52 Ответить
Умерову нІкуди поспішати з озброєнням нашоі арміі ,
так як вся
його сімʼя мешкає в США , а він має де сховатися і випадку
ракетноі атаки на Київ !!
Дістала вже ця недолуга влада , яка тільки збагачується за
наші кошти 😣
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06.07.2025 15:25 Ответить
Співчуття родинам загиблих .
Пораненим -швидкого одужання .

Полтавчанка .
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06.07.2025 16:53 Ответить
 
 