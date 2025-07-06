Атака РФ на Полтаву 3 липня: у лікарні померла поранена жінка
Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Полтавській громаді 3 липня, одна з поранених померла лікарні.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня. Лікарі до останнього боролися за її життя. Щирі співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев уточнив, що у Полтаві було два влучання по будівлях ТЦК: одне на території Полтавського міського ТЦК та СП, друге - на території Полтавського обласного ТЦК та СП.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3561697
так як вся
його сімʼя мешкає в США , а він має де сховатися і випадку
ракетноі атаки на Київ !!
Дістала вже ця недолуга влада , яка тільки збагачується за
наші кошти 😣