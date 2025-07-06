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Новини Удар росіян по Полтавщині Атака шахедів на Полтаву
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Атака РФ на Полтаву 3 липня: у лікарні померла поранена жінка

Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року

Зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Полтавській громаді 3 липня, одна з поранених померла лікарні.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарні померла жінка, яка отримала поранення внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня. Лікарі до останнього боролися за її життя. Щирі співчуття рідним та близьким!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Полтаву 3 липня: кількість поранених зросла до 64

Нагадаємо, уранці 3 липня росіяни атакували Полтаву безпілотниками. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев уточнив, що у Полтаві було два влучання по будівлях ТЦК: одне на території Полтавського міського ТЦК та СП, друге - на території Полтавського обласного ТЦК та СП.

Автор: 

обстріл (29689) Полтава (576) Полтавська область (1174) Полтавський район (66)


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"Міністр оборони Рустем Умєров зробив закриту зустріч із медіа, та розповів, що вже три роки, як вони опрацьовують антишахедні рішення і вже все в процесі, і вже все от-от скоро буде, не можна нічого розголошувати"
Джерело: https://censor.net/ua/n3561697
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06.07.2025 14:52 Відповісти
Умерову нІкуди поспішати з озброєнням нашоі арміі ,
так як вся
його сімʼя мешкає в США , а він має де сховатися і випадку
ракетноі атаки на Київ !!
Дістала вже ця недолуга влада , яка тільки збагачується за
наші кошти 😣
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06.07.2025 15:25 Відповісти
 
 