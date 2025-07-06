В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев получили тяжелые травмы, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали детали аварии украинского автобуса с детьми, которая произошла в воскресенье, 6 июля, в Венгрии.
Об этом в МИД рассказали журналистам, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно обновленной информации, на момент аварии в автобусе находилось 77 человек, в том числе два водителя, участники и сопровождающие детского ансамбля, который направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.
В результате аварии 21 человек пострадал. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы (1954, 1958, 2007, 2011 годов рождения).
Еще четверо детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, которые получили легкие травмы. Они будут направлены в город Кунсентмартор, где находится основная группа.
Отмечается, что сейчас перевозчик принимает меры для предоставления дополнительных автобусов.
Дипломаты и консулы посольства Венгрии вместе с послом контролируют ситуацию непосредственно на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия).
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