В ДТП в Венгрии попал детский ансамбль, четверо украинцев получили тяжелые травмы, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали детали аварии украинского автобуса с детьми, которая произошла в воскресенье, 6 июля, в Венгрии.

Об этом в МИД рассказали журналистам, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно обновленной информации, на момент аварии в автобусе находилось 77 человек, в том числе два водителя, участники и сопровождающие детского ансамбля, который направлялся из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

В результате аварии 21 человек пострадал. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы (1954, 1958, 2007, 2011 годов рождения).

Еще четверо детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, которые получили легкие травмы. Они будут направлены в город Кунсентмартор, где находится основная группа.

Отмечается, что сейчас перевозчик принимает меры для предоставления дополнительных автобусов.

Дипломаты и консулы посольства Венгрии вместе с послом контролируют ситуацию непосредственно на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия).

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