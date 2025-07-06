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Новини ДТП
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У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців зазнали важких травм, - МЗС

дтп в Угорщині

У Міністерстві закордонних справ України розповіли деталі аварії українського автобуса з дітьми, яка сталась у неділю, 6 липня, в Угорщині.

Про це в МЗС розповіли журналістам, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оновленою інформацією, на момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб, у тому числі два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України дістали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 років народження). 

Читайте також: Одна українка постраждала внаслідок ДТП автобуса в Румунії, - МЗС

Ще четверо дітей дістали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які зазнали легких травм. Вони будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група.

Зазначається, що наразі перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів.

Дипломати та консули посольства Угорщини разом з послом контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.

Раніше повідомлялося, що 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

Дивіться також: Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Угорщині: 19 травмованих, є важкі. ФОТО

Автор: 

Угорщина (2376) ДТП (4501) МЗС (4216)


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Топ коментарі
+5
Проїхали зі Львова приблизно 600-700 км, питання о котрій виїхали зі Львова, скільки зайняв часу перетин кордону, і краще було їхати до Будапешту і звідти по кільцевій донизу на Макєдонію.
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06.07.2025 17:41 Відповісти
+4
Раз по раз чуємо, як перекидаються автобуси з українцями.
Шо коїться???
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06.07.2025 18:01 Відповісти
+2
как обычно, экономия на отдыхе. по 10 часов за рулем.
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06.07.2025 17:36 Відповісти
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как обычно, экономия на отдыхе. по 10 часов за рулем.
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06.07.2025 17:36 Відповісти
Там будо два водії.
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06.07.2025 18:21 Відповісти
вони їхали в Охрід, Північна Македонія.
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06.07.2025 17:44 Відповісти
Дякую , я не знав цього!
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06.07.2025 18:17 Відповісти
Досить писати цю маячню
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06.07.2025 18:14 Відповісти
наши автобусы довольно часто попадают в различные дтп по Европе - кажись нужно ограничить наших водителей садится за руль бусов если ездить не умеют..
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06.07.2025 17:38 Відповісти
За рулем пенсіонери тому й аварії
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06.07.2025 17:42 Відповісти
Проїхали зі Львова приблизно 600-700 км, питання о котрій виїхали зі Львова, скільки зайняв часу перетин кордону, і краще було їхати до Будапешту і звідти по кільцевій донизу на Макєдонію.
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06.07.2025 17:41 Відповісти
Раз по раз чуємо, як перекидаються автобуси з українцями.
Шо коїться???
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06.07.2025 18:01 Відповісти
Водії - дідусі.
Молодих ТЦК знімає з рейсів. Броні нема, або прикордонникам на ту бронь насрати.
Відповідно дідусь 60+ не тягне...
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06.07.2025 18:45 Відповісти
Тут дідусі возять тільки дітей до школи і зі школи з одного села в інше.
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06.07.2025 19:06 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/avtobus-iz-rosiyanami-17-01-potrapiv-dtp-shri-lantsi-ye-postrazhdali_n2731602/amp І водій такий молодий, аж 74 рочки, майже пацани! 🤣
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06.07.2025 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MSBCul73w9I
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06.07.2025 18:34 Відповісти
Вночі спати слід, а не бусом їхати !
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06.07.2025 18:39 Відповісти
Це вже системні ,грубі порушення щодо транспортування пасажирів,водіями,над котрими нема жодного контролю.Допоки хтось за це не візьметься,доти будуть такі випадки.
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06.07.2025 19:01 Відповісти
Жалко что Юлька Тимошенко не попала в авиакатастрофу когда летала в Дубаи во время войны и все остальные что летают на заграничные курорты когда за эти деньги можно было спасти украинские жизни, а твари вывезли их исламистам на курорты для дальнейшего джихада против нас!
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06.07.2025 19:20 Відповісти
Юлька звісно та же тварина, повинна отримати довідку за гасові контракти з опущеними лишньохромосомим імбецилами з-за поребрику, але Дубай допомагає нам, більше того туди виїжджає багато кацапів у яких хоч щось є в голові, і вони не згодні з політикою ху.йла!
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/ukrainian/articles/cw0ey9r2349o.amp
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06.07.2025 19:30 Відповісти
Супроводжуючі вночі повинні сідати біля водія і теревенити з ним,(перевірено на практиці).
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06.07.2025 19:24 Відповісти
Які танці, під час війни? Що у людей в голові?
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06.07.2025 19:34 Відповісти
 
 