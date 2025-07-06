У ДТП в Угорщині потрапив дитячий ансамбль, четверо українців зазнали важких травм, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України розповіли деталі аварії українського автобуса з дітьми, яка сталась у неділю, 6 липня, в Угорщині.

Про це в МЗС розповіли журналістам, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оновленою інформацією, на момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб, у тому числі два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги в кювет.

Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України дістали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 років народження).

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Ще четверо дітей дістали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які зазнали легких травм. Вони будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група.

Зазначається, що наразі перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів.

Дипломати та консули посольства Угорщини разом з послом контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.

Раніше повідомлялося, що 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

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