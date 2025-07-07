Израиль готов принять Зеленского с визитом в любой момент, - посол Бродский
Вопрос визита президента Владимира Зеленского в Израиль зависит исключительно от украинской стороны. Израиль готов принять его в любой момент.
Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский планировал приехать в Израиль в конце 2023 года, однако тогда его визит был отложен.
"Мы надеемся, что он состоится. Мы готовы принять Зеленского в любой момент. Решение зависит от него. Пока нет каких-то конкретных дат", - сказал посол.
Отвечая на вопрос о паломничестве израильтян-хасидов в Украину осенью этого года, Бродский сказал:
"Все эти годы во время войны все проходило гладко. И нужно отдать должное украинским силам поддержания порядка - полиции и представителям Госпогранслужбы - которые сделали все для того, чтобы паломничество прошло спокойно. Надеюсь, что в этом году все пройдет так же".
По его словам, в этом году ожидается не меньше паломников, чем в прошлом году, возможно, даже больше.
"Поэтому надеемся на сотрудничество со стороны Украины и в этом году тоже", - добавил посол.
Ранее сообщалось, что Израиль передаст Украине дополнительную гуманитарную помощь.
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