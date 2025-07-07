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Новости Визит Зеленского в Израиль
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Израиль готов принять Зеленского с визитом в любой момент, - посол Бродский

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский

Вопрос визита президента Владимира Зеленского в Израиль зависит исключительно от украинской стороны. Израиль готов принять его в любой момент.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский планировал приехать в Израиль в конце 2023 года, однако тогда его визит был отложен.

"Мы надеемся, что он состоится. Мы готовы принять Зеленского в любой момент. Решение зависит от него. Пока нет каких-то конкретных дат", - сказал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль передавал Украине системы Patriot, - посол Бродский

Отвечая на вопрос о паломничестве израильтян-хасидов в Украину осенью этого года, Бродский сказал:

"Все эти годы во время войны все проходило гладко. И нужно отдать должное украинским силам поддержания порядка - полиции и представителям Госпогранслужбы - которые сделали все для того, чтобы паломничество прошло спокойно. Надеюсь, что в этом году все пройдет так же".

По его словам, в этом году ожидается не меньше паломников, чем в прошлом году, возможно, даже больше.

"Поэтому надеемся на сотрудничество со стороны Украины и в этом году тоже", - добавил посол.

Также читайте: Израиль изучает опыт Украины в борьбе с иранскими дронами, - посол Бродский

Ранее сообщалось, что Израиль передаст Украине дополнительную гуманитарную помощь.

Автор: 

Зеленский Владимир (21149) Израиль (2071) Бродский посол (32)


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Топ комментарии
+9
І хай там лишається добре було б щоб він ще забрав і собою 6 своїх найпотужніших мееенеджерів
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07.07.2025 09:09 Ответить
+7
і не відпустити....
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07.07.2025 08:59 Ответить
+3
Мы готовы доплатить за воссоединение клоуна с родиной
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07.07.2025 09:24 Ответить
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і не відпустити....
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07.07.2025 08:59 Ответить
віслюк апокаліпсису ,нехай , залишається , на своїй історичній родіне
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07.07.2025 09:27 Ответить
Тоді він залишиться безкарним,з мільярдами вкраденими в України!
Ви цього хочте?
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07.07.2025 09:44 Ответить
Як той - так зразу
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07.07.2025 09:03 Ответить
І хай там лишається добре було б щоб він ще забрав і собою 6 своїх найпотужніших мееенеджерів
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07.07.2025 09:09 Ответить
один ( портнов)вжє здох , лишилось 5
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07.07.2025 09:29 Ответить
Скоро з Зеленським почнеться , як з путіним → тобто його почнуть одночасно помічати в двох, трьох містах , навіть на різних континентах
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07.07.2025 09:14 Ответить
Це неправда, Нетаньяху українофоб з колорадською стрічкою, але Бродського має непокоїти, якщо Третій Світ, Брікс та інші некромани знищать Україну, то Європа теж загине, адже вона не буде масово себе захищати від орків (чи буде нині воювати за свою свободу, окрема тема для дискусії). Загине Європа, одні США не врятують Ізраїль від знищення країнами войовничого ісламізму (у них велика перевага у кількості населення). Якщо США залишаться наодинці у своєму ізоляціонізмі, то рятувати Ізраїль у них просто не вистачить ресурсів. Розумні євреї повинні розуміти - якщо Московщина знищить Україну (а потім дикуни встановлять контроль над Європою) - у них теж буде більш похмуре майбутнє.
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07.07.2025 09:18 Ответить
Мы готовы доплатить за воссоединение клоуна с родиной
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07.07.2025 09:24 Ответить
клоун? а не благодаря ему ти сидишь в интер, плотишь, хив'шь с мамой и папой? прекратите обсирать президента ублюдки , за все года он самий достоний , Украина дерхится, так било, так есть и так будет
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07.07.2025 09:53 Ответить
а на ПМЖ?
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07.07.2025 09:39 Ответить
А хто буде відповідати?!
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07.07.2025 09:42 Ответить
Ну звісно! ЗАРАЗ вже готові,бо поради "просто перестать стрелять", "сойтись посередине" та "побачити мир" для ТельАвіва вже не актуальні.
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07.07.2025 09:40 Ответить
Приймить та залишти собі цього найдосвідченого (з його слів) презилента у світі. Він вам Бібі замінить і нам легше стане.
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07.07.2025 09:46 Ответить
А назавжди можна? І дуже не завадило відправити ухилянта в цахал
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07.07.2025 09:54 Ответить
і не відпустити....
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07.07.2025 09:58 Ответить
на постоянное место жительства
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07.07.2025 10:02 Ответить
 
 