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Новини Візит Зеленського до Ізраїлю
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Ізраїль готовий прийняти Зеленського з візитом у будь-який момент, - посол Бродський

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Питання візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю залежить виключно від Української сторони. Ізраїль готовий прийняти його будь-якої миті.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наприкінці 2023 року, однак тоді його візит було відкладено.

"Ми сподіваємося, що він відбудеться. Ми готові прийняти Зеленського в будь-який момент. Рішення залежить від нього. Наразі немає якихось конкретних дат", - сказав посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль передавав Україні системи Patriot, - посол Бродський

Відповідаючи на запитання про паломництво ізраїльтян-хасидів в Україну восени цього року, Бродський сказав:

"Усі ці роки під час війни все проходило гладко. І потрібно віддати належне українським силам підтримання порядку - поліції та представникам Держприкордонслужби - які зробили все для того, щоб паломництво пройшло спокійно. Сподіваюся, що цього року все пройде так само".

За його словами, цього року очікується не менше паломників, ніж торік, можливо, навіть більше.

"Тож сподіваємося на співпрацю з боку України і цього року теж", - додав посол.

Також читайте: Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з іранськими дронами, - посол Бродський

Раніше повідомлялося, що Ізраїль передасть Україні додаткову гуманітарну допомогу.

Автор: 

Зеленський Володимир (24652) Ізраїль (1800) Бродський посол (38)


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Топ коментарі
+8
І хай там лишається добре було б щоб він ще забрав і собою 6 своїх найпотужніших мееенеджерів
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07.07.2025 09:09 Відповісти
+6
і не відпустити....
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07.07.2025 08:59 Відповісти
+2
Мы готовы доплатить за воссоединение клоуна с родиной
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07.07.2025 09:24 Відповісти
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і не відпустити....
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07.07.2025 08:59 Відповісти
віслюк апокаліпсису ,нехай , залишається , на своїй історичній родіне
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07.07.2025 09:27 Відповісти
Тоді він залишиться безкарним,з мільярдами вкраденими в України!
Ви цього хочте?
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07.07.2025 09:44 Відповісти
Як той - так зразу
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07.07.2025 09:03 Відповісти
І хай там лишається добре було б щоб він ще забрав і собою 6 своїх найпотужніших мееенеджерів
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07.07.2025 09:09 Відповісти
один ( портнов)вжє здох , лишилось 5
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07.07.2025 09:29 Відповісти
Скоро з Зеленським почнеться , як з путіним → тобто його почнуть одночасно помічати в двох, трьох містах , навіть на різних континентах
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07.07.2025 09:14 Відповісти
Це неправда, Нетаньяху українофоб з колорадською стрічкою, але Бродського має непокоїти, якщо Третій Світ, Брікс та інші некромани знищать Україну, то Європа теж загине, адже вона не буде масово себе захищати від орків (чи буде нині воювати за свою свободу, окрема тема для дискусії). Загине Європа, одні США не врятують Ізраїль від знищення країнами войовничого ісламізму (у них велика перевага у кількості населення). Якщо США залишаться наодинці у своєму ізоляціонізмі, то рятувати Ізраїль у них просто не вистачить ресурсів. Розумні євреї повинні розуміти - якщо Московщина знищить Україну (а потім дикуни встановлять контроль над Європою) - у них теж буде більш похмуре майбутнє.
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07.07.2025 09:18 Відповісти
Мы готовы доплатить за воссоединение клоуна с родиной
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07.07.2025 09:24 Відповісти
клоун? а не благодаря ему ти сидишь в интер, плотишь, хив'шь с мамой и папой? прекратите обсирать президента ублюдки , за все года он самий достоний , Украина дерхится, так било, так есть и так будет
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07.07.2025 09:53 Відповісти
а на ПМЖ?
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07.07.2025 09:39 Відповісти
А хто буде відповідати?!
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07.07.2025 09:42 Відповісти
Ну звісно! ЗАРАЗ вже готові,бо поради "просто перестать стрелять", "сойтись посередине" та "побачити мир" для ТельАвіва вже не актуальні.
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07.07.2025 09:40 Відповісти
Приймить та залишти собі цього найдосвідченого (з його слів) презилента у світі. Він вам Бібі замінить і нам легше стане.
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07.07.2025 09:46 Відповісти
А назавжди можна? І дуже не завадило відправити ухилянта в цахал
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07.07.2025 09:54 Відповісти
 
 