Ізраїль готовий прийняти Зеленського з візитом у будь-який момент, - посол Бродський

Питання візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю залежить виключно від Української сторони. Ізраїль готовий прийняти його будь-якої миті.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наприкінці 2023 року, однак тоді його візит було відкладено.

"Ми сподіваємося, що він відбудеться. Ми готові прийняти Зеленського в будь-який момент. Рішення залежить від нього. Наразі немає якихось конкретних дат", - сказав посол.

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Відповідаючи на запитання про паломництво ізраїльтян-хасидів в Україну восени цього року, Бродський сказав:

"Усі ці роки під час війни все проходило гладко. І потрібно віддати належне українським силам підтримання порядку - поліції та представникам Держприкордонслужби - які зробили все для того, щоб паломництво пройшло спокійно. Сподіваюся, що цього року все пройде так само".

За його словами, цього року очікується не менше паломників, ніж торік, можливо, навіть більше.

"Тож сподіваємося на співпрацю з боку України і цього року теж", - додав посол.

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Раніше повідомлялося, що Ізраїль передасть Україні додаткову гуманітарну допомогу.