Представитель МИД Тихий ответил Лаврову: Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы

Представитель МИД Георгий Тихий в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова относительно того, что должно быть прописано в мирном соглашении, отметил, что настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы.

Об этом Тихий написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам - азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим", - говорится в сообщении.

Представитель украинского МИД подчеркнул, что воинственная риторика Лаврова демонстрирует, что Россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам образца 2022 года.

"Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности", - добавил Тихий.

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Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров озвучил, что по мнению РФ должно быть прописано в мирном соглашении: "Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возвращение активов".