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Представитель МИД Тихий ответил Лаврову: Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы

Тихий ответил Лаврову по поводу денацификации

Представитель МИД Георгий Тихий в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова относительно того, что должно быть прописано в мирном соглашении, отметил, что настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы.

Об этом Тихий написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Настоящая "денацификация" должна начаться с Москвы, учитывая ее отношение к другим этническим группам - азербайджанцам и остальным народам Южного Кавказа, Центральной Азии, украинцам, крымским татарам и другим", - говорится в сообщении.

Представитель украинского МИД подчеркнул, что воинственная риторика Лаврова демонстрирует, что Россия отвергает мирные усилия и вместо этого прибегает к ультиматумам образца 2022 года.

"Призываем партнеров немедленно применить новые, жесткие санкции против этих российских "денацификаторов", чтобы вернуть их к реальности", - добавил Тихий.

Читайте также: На переговорах с РФ для Украины в приоритете - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, - спикер МИД Тихий

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров озвучил, что по мнению РФ должно быть прописано в мирном соглашении: "Демилитаризация и денацификация Украины, отзыв исков и отмена санкций против РФ, возвращение активов".

Автор: 

Лавров Сергей (2331) МИД (7045) Тихий Георгий (27)


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Топ комментарии
+4
Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Ответить
+3
Хороший кацап - денацифікований кацап, ... в гробу.
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07.07.2025 16:43 Ответить
+1
Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Ответить
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Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Ответить
Хороший кацап - денацифікований кацап, ... в гробу.
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07.07.2025 16:43 Ответить
Краще в пластиковому мішку.
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07.07.2025 16:50 Ответить
Чому цього не сказали ще 3 роки тому ?
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07.07.2025 16:37 Ответить
Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Ответить
Маячня сивого меріна.
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07.07.2025 16:39 Ответить
...ля. Перший раз за всю війну щось промямлили схоже на відповідь.
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07.07.2025 16:40 Ответить
Ви маєте збирати ту срану ООН і довбати з кожного вутюга про російський фашизм-нацизм.
Не втиратися від плювків а називати речі своїми іменами. І доказів там не так як з біокомарами, - починаючи від заборони української мови...
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07.07.2025 16:44 Ответить
З Пітера.
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07.07.2025 16:57 Ответить
Куплю сто пачок найкращих сигарет, хто дасть цій старій коняці один грам нікотину.
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07.07.2025 16:57 Ответить
З Москви вже почалась декацапізація знищенням мільйонів кацапів!
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07.07.2025 17:44 Ответить
Декацапізація вже почалась з Москви, коли вона почала війну проти України!
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07.07.2025 17:48 Ответить
 
 