На переговорах с РФ для Украины в приоритете - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, - спикер МИД Тихий

Для Украины вопросы безопасности и гуманитарные вопросы являются приоритетом на переговорах с Россией, о чем, среди прочего, свидетельствует состав украинской делегации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Так, по словам спикера, Украина участвует в переговорах с РФ для того, чтобы решить гуманитарные проблемы и вернуть людей из плена.

"Вторая не менее важная задача, политическая и коммуникационная, - это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", - отметил Тихий.

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Он отметил, что для того, чтобы доказать, что Украина стремится к миру, украинская делегация ездит на переговоры с РФ, хотя уровень кремлевской делегации является низким.

"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас вопросы безопасности и гуманитарные вопросы - в приоритете, но все остальное - второстепенное", - сказал спикер.

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Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подчеркнул, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными. Он отметил, что Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине

В свою очередь представитель российского диктатора Дмитрий Пеков ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, заявив, что "никто ничего не затягивает, РФ пытается достичь целей "СВО" политико-дипломатическими средствами"