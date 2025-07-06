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Новости переговоры с РФ Переговоры о прекращении огня
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На переговорах с РФ для Украины в приоритете - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, - спикер МИД Тихий

Спикер МИД Тихий о переговорах с РФ

Для Украины вопросы безопасности и гуманитарные вопросы являются приоритетом на переговорах с Россией, о чем, среди прочего, свидетельствует состав украинской делегации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Так, по словам спикера, Украина участвует в переговорах с РФ для того, чтобы решить гуманитарные проблемы и вернуть людей из плена.

"Вторая не менее важная задача, политическая и коммуникационная, - это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", - отметил Тихий.

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Он отметил, что для того, чтобы доказать, что Украина стремится к миру, украинская делегация ездит на переговоры с РФ, хотя уровень кремлевской делегации является низким.

"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас вопросы безопасности и гуманитарные вопросы - в приоритете, но все остальное - второстепенное", - сказал спикер.

Смотрите также: Песков - Келлогу: Никто ничего не затягивает, РФ пытается достичь целей "СВО" политико-дипломатическими средствами. АУДИО

Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подчеркнул, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными. Он отметил, что Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине

В свою очередь представитель российского диктатора Дмитрий Пеков ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, заявив, что "никто ничего не затягивает, РФ пытается достичь целей "СВО" политико-дипломатическими средствами"

Автор: 

МИД (7044) переговоры с Россией (1207) Тихий Георгий (26)


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Топ комментарии
+4
******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:42 Ответить
+2
Мені здається чи оп з рашки вже не ворога що потрібно вбивали а партнера з яким домовлятися потрібно робить?
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06.07.2025 15:47 Ответить
+1
******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:43 Ответить
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******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:42 Ответить
>не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

Уявімо, що ви на перемовинах з кацапами. Ось ви сказали їх представникам: "кацапи геть з нашої землі", а вони просто посміялися з вас. Що далі?
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06.07.2025 15:52 Ответить
та, нє!
що, ви таке кажете?
нато нє !
рускій язик форевер!
про крим забудєм навсєгда !
реаліі на зємлє!
армію распускаєм!
закапаття орбану!
лємеків фіцо!
що там ще? підкажіть....
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06.07.2025 15:56 Ответить
Це теж не варіант. Тому наші представники й розмовляють про гуманітарні питання. Хочете чогось більш цікавого - створюйте переваги та ризики для русні, наприклад ядерну та хімічну зброю.
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06.07.2025 15:59 Ответить
Відосиків не достатньо?
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06.07.2025 16:02 Ответить
На переговорах з РФ для України в пріоритеті безпекові та гуманітарні питання.
А шо це в нас тут такє?
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06.07.2025 16:04 Ответить
Можливо це якраз і є "гуманітарні питання"?
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06.07.2025 16:40 Ответить
******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:43 Ответить
Мені здається чи оп з рашки вже не ворога що потрібно вбивали а партнера з яким домовлятися потрібно робить?
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06.07.2025 15:47 Ответить
Ну це повний абзац. З людоїдами вирішили поговорити про дітей і вегетаріанство
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06.07.2025 16:01 Ответить
Не МЗС України, а якесь дЄрмаковсько-ЗЄлябобіковське шапіто?
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06.07.2025 16:03 Ответить
Просто спостереження за подіями, які відбуваються останнім часом:

- Кабмін звільняє Тараса Креміня з посади уповноваженого із захисту державної мови.

- Верховний Суд цього тижня скасовує заборону проросійської партії "Наш край", негласним лідером якої був зрадник Андрій Деркач.

Нагадаємо, що одним із пунктів закінчення війни московія називає: "захист інтересів російськомовних жителів України".
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06.07.2025 16:17 Ответить
А Бубачка заборонив перемовини бо це непотужно.
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06.07.2025 16:18 Ответить
Судячі з останніх подій в Україні,зехудобу готують до капітуляції та виборів,в їх порожні макітри можна любе лайно кожен день лити,вони все на ура сприйматимуть.
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06.07.2025 16:30 Ответить
Заспокойся і змирись !
Шо б не було - від тебе це ніяк не залежить ! ..))
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06.07.2025 16:44 Ответить
"Ми хочемо показати що є стороною, яка хоче миру, але будемо брати участь у переговорах для обміну полоненими і поверення дітей, решта - другорядне" - зеленодипломатична еквілібристика.
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06.07.2025 16:31 Ответить
Кацапських покидьків на кіл. Усіх на один.
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06.07.2025 16:33 Ответить
не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру Джерело: https://censor.net/ua/n3561807
- то ось що зараз головне ?! А як же перемога і вихід на кордони 1991 року ?
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06.07.2025 16:42 Ответить
це імпотнтна дипломатія якщо вона не займається головною суттю питання а не переферійними питаннями.
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06.07.2025 16:54 Ответить
Для ішака та зеленої банди продовження війни є запорукою існування, в тому числі і фізичного. Ішак все робить та буде робити, щоб країна перебувала в такому стані, коли немає ні перемоги, ні миру. Але так довго продовжуватись не може. Ішака та його зелене шапіто з тріском знесуть.
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06.07.2025 17:01 Ответить
На переговорах з РФ для України в пріоритеті безпекові та гуманітарні питання

І чим воно допоможе?
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06.07.2025 17:09 Ответить
 
 