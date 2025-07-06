На переговорах с РФ для Украины в приоритете - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, - спикер МИД Тихий
Для Украины вопросы безопасности и гуманитарные вопросы являются приоритетом на переговорах с Россией, о чем, среди прочего, свидетельствует состав украинской делегации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.
Так, по словам спикера, Украина участвует в переговорах с РФ для того, чтобы решить гуманитарные проблемы и вернуть людей из плена.
"Вторая не менее важная задача, политическая и коммуникационная, - это не дать никому обвинить Украину в том, что она является стороной, которая не хочет мира. А таких попыток достаточно много в разных кругах, в разных странах, даже странах-союзниках", - отметил Тихий.
Он отметил, что для того, чтобы доказать, что Украина стремится к миру, украинская делегация ездит на переговоры с РФ, хотя уровень кремлевской делегации является низким.
"Состав украинской делегации демонстрирует, что для нас вопросы безопасности и гуманитарные вопросы - в приоритете, но все остальное - второстепенное", - сказал спикер.
Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подчеркнул, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными. Он отметил, что Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине
В свою очередь представитель российского диктатора Дмитрий Пеков ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, заявив, что "никто ничего не затягивает, РФ пытается достичь целей "СВО" политико-дипломатическими средствами"
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не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?
я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
Уявімо, що ви на перемовинах з кацапами. Ось ви сказали їх представникам: "кацапи геть з нашої землі", а вони просто посміялися з вас. Що далі?
що, ви таке кажете?
нато нє !
рускій язик форевер!
про крим забудєм навсєгда !
реаліі на зємлє!
армію распускаєм!
закапаття орбану!
лємеків фіцо!
що там ще? підкажіть....
А шо це в нас тут такє?
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?
я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
- Кабмін звільняє Тараса Креміня з посади уповноваженого із захисту державної мови.
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Нагадаємо, що одним із пунктів закінчення війни московія називає: "захист інтересів російськомовних жителів України".
Шо б не було - від тебе це ніяк не залежить ! ..))
- то ось що зараз головне ?! А як же перемога і вихід на кордони 1991 року ?
І чим воно допоможе?