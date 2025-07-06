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На переговорах з РФ для України в пріоритеті безпекові та гуманітарні питання, - речник МЗС Тихий

Речник МЗС Тихий про переговори з РФ

Для України безпекові та гуманітарні питання є пріоритетом на переговорах з Росією, про що, серед іншого, свідчить склад української делегації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Так, за словами речника, Україна бере участь у переговорах з РФ для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - зауважив Тихий.

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Він зазначив, що для того, щоб довести, що Україна прагне миру, українська делегація їздить на переговори з РФ, хоча рівень кремлівської делегації є низьким.

"Склад української делегації демонструє, що для нас безпекові та гуманітарні питання в пріоритеті, але все решта - другорядне", - сказав речник.

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Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог наголосив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними. Він зауважив, що Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєков відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, заявивши, що "ніхто нічого не затягує, РФ намагається досягти цілей "СВО" політико-дипломатичними засобами".

Автор: 

МЗС (4216) переговори з Росією (1323) Тихий Георгій (26)


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Топ коментарі
+5
******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:42 Відповісти
+2
Мені здається чи оп з рашки вже не ворога що потрібно вбивали а партнера з яким домовлятися потрібно робить?
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06.07.2025 15:47 Відповісти
+1
******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:43 Відповісти
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******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:42 Відповісти
>не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

Уявімо, що ви на перемовинах з кацапами. Ось ви сказали їх представникам: "кацапи геть з нашої землі", а вони просто посміялися з вас. Що далі?
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06.07.2025 15:52 Відповісти
та, нє!
що, ви таке кажете?
нато нє !
рускій язик форевер!
про крим забудєм навсєгда !
реаліі на зємлє!
армію распускаєм!
закапаття орбану!
лємеків фіцо!
що там ще? підкажіть....
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06.07.2025 15:56 Відповісти
Це теж не варіант. Тому наші представники й розмовляють про гуманітарні питання. Хочете чогось більш цікавого - створюйте переваги та ризики для русні, наприклад ядерну та хімічну зброю.
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06.07.2025 15:59 Відповісти
Відосиків не достатньо?
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06.07.2025 16:02 Відповісти
На переговорах з РФ для України в пріоритеті безпекові та гуманітарні питання.
А шо це в нас тут такє?
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06.07.2025 16:04 Відповісти
Можливо це якраз і є "гуманітарні питання"?
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06.07.2025 16:40 Відповісти
******!
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?

я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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06.07.2025 15:43 Відповісти
Мені здається чи оп з рашки вже не ворога що потрібно вбивали а партнера з яким домовлятися потрібно робить?
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06.07.2025 15:47 Відповісти
Ну це повний абзац. З людоїдами вирішили поговорити про дітей і вегетаріанство
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06.07.2025 16:01 Відповісти
Не МЗС України, а якесь дЄрмаковсько-ЗЄлябобіковське шапіто?
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06.07.2025 16:03 Відповісти
Просто спостереження за подіями, які відбуваються останнім часом:

- Кабмін звільняє Тараса Креміня з посади уповноваженого із захисту державної мови.

- Верховний Суд цього тижня скасовує заборону проросійської партії "Наш край", негласним лідером якої був зрадник Андрій Деркач.

Нагадаємо, що одним із пунктів закінчення війни московія називає: "захист інтересів російськомовних жителів України".
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06.07.2025 16:17 Відповісти
А Бубачка заборонив перемовини бо це непотужно.
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06.07.2025 16:18 Відповісти
Судячі з останніх подій в Україні,зехудобу готують до капітуляції та виборів,в їх порожні макітри можна любе лайно кожен день лити,вони все на ура сприйматимуть.
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06.07.2025 16:30 Відповісти
Заспокойся і змирись !
Шо б не було - від тебе це ніяк не залежить ! ..))
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06.07.2025 16:44 Відповісти
"Ми хочемо показати що є стороною, яка хоче миру, але будемо брати участь у переговорах для обміну полоненими і поверення дітей, решта - другорядне" - зеленодипломатична еквілібристика.
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06.07.2025 16:31 Відповісти
Кацапських покидьків на кіл. Усіх на один.
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06.07.2025 16:33 Відповісти
не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру Джерело: https://censor.net/ua/n3561807
- то ось що зараз головне ?! А як же перемога і вихід на кордони 1991 року ?
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06.07.2025 16:42 Відповісти
це імпотнтна дипломатія якщо вона не займається головною суттю питання а не переферійними питаннями.
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06.07.2025 16:54 Відповісти
Для ішака та зеленої банди продовження війни є запорукою існування, в тому числі і фізичного. Ішак все робить та буде робити, щоб країна перебувала в такому стані, коли немає ні перемоги, ні миру. Але так довго продовжуватись не може. Ішака та його зелене шапіто з тріском знесуть.
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06.07.2025 17:01 Відповісти
На переговорах з РФ для України в пріоритеті безпекові та гуманітарні питання

І чим воно допоможе?
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06.07.2025 17:09 Відповісти
 
 