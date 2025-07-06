На переговорах з РФ для України в пріоритеті безпекові та гуманітарні питання, - речник МЗС Тихий
Для України безпекові та гуманітарні питання є пріоритетом на переговорах з Росією, про що, серед іншого, свідчить склад української делегації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.
Так, за словами речника, Україна бере участь у переговорах з РФ для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.
"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - зауважив Тихий.
Він зазначив, що для того, щоб довести, що Україна прагне миру, українська делегація їздить на переговори з РФ, хоча рівень кремлівської делегації є низьким.
"Склад української делегації демонструє, що для нас безпекові та гуманітарні питання в пріоритеті, але все решта - другорядне", - сказав речник.
Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог наголосив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними. Він зауважив, що Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні
Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєков відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, заявивши, що "ніхто нічого не затягує, РФ намагається досягти цілей "СВО" політико-дипломатичними засобами".
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не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?
я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
Уявімо, що ви на перемовинах з кацапами. Ось ви сказали їх представникам: "кацапи геть з нашої землі", а вони просто посміялися з вас. Що далі?
що, ви таке кажете?
нато нє !
рускій язик форевер!
про крим забудєм навсєгда !
реаліі на зємлє!
армію распускаєм!
закапаття орбану!
лємеків фіцо!
що там ще? підкажіть....
А шо це в нас тут такє?
не: кацапи геть з нашої землі, а гуманітарниє вапроси?
я ж кажу, черговий пройоб зе!шобли закривають будь яким шумом.
безугла вже не заходить!
цікаво, хто ще?
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Нагадаємо, що одним із пунктів закінчення війни московія називає: "захист інтересів російськомовних жителів України".
Шо б не було - від тебе це ніяк не залежить ! ..))
- то ось що зараз головне ?! А як же перемога і вихід на кордони 1991 року ?
І чим воно допоможе?