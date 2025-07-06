На переговорах з РФ для України в пріоритеті безпекові та гуманітарні питання, - речник МЗС Тихий

Для України безпекові та гуманітарні питання є пріоритетом на переговорах з Росією, про що, серед іншого, свідчить склад української делегації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Так, за словами речника, Україна бере участь у переговорах з РФ для того, щоб вирішити гуманітарні проблеми та повернути людей з полону.

"Друге не менш важливе завдання політичне і комунікаційне - це не дати нікому звинуватити Україну в тому, що вона є стороною, яка не хоче миру. А таких спроб достатньо багато в різних колах, в різних країнах, навіть країнах-союзниках", - зауважив Тихий.

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Він зазначив, що для того, щоб довести, що Україна прагне миру, українська делегація їздить на переговори з РФ, хоча рівень кремлівської делегації є низьким.

"Склад української делегації демонструє, що для нас безпекові та гуманітарні питання в пріоритеті, але все решта - другорядне", - сказав речник.

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Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог наголосив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними. Він зауважив, що Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєков відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, заявивши, що "ніхто нічого не затягує, РФ намагається досягти цілей "СВО" політико-дипломатичними засобами".