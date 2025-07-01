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Пєсков - Келлогу: Ніхто нічого не затягує, РФ намагається досягти цілей "СВО" політико-дипломатичними засобами. АУДIО

Речник російського диктатора Дмитро Пєков відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, який заявив, що РФ гальмує мирні переговори.

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ вдячна за ті зусилля, які докладає Вашингтон та члени команди Трампа для того, щоб сприяти переговорам щодо "українського врегулювання".

"Ніхто нічого не затягує. Ми зацікавлені, щоб досягти досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході СВО політико-дипломатичними засобами", - додав Пєсков.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відповів, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.

Читайте: Росія готова до нового раунду переговорів з Україною та обговорення "меморандуму", - Путін

Автор: 

Пєсков Дмитро (1710) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+9
Поясніть хтось Келлогу, що з нього піська робить дурня.
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01.07.2025 13:48 Відповісти
+2
Тільки цілі сво як в старухи із казки пушкіна про золоту рибку..
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01.07.2025 13:48 Відповісти
+1
Знову піськову от валізи відірвали, навіщо ху...ло розстроювати, він без вусів піськова нормально і сходить не може
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01.07.2025 13:58 Відповісти
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Тільки цілі сво як в старухи із казки пушкіна про золоту рибку..
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01.07.2025 13:48 Відповісти
Поясніть хтось Келлогу, що з нього піська робить дурня.
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01.07.2025 13:48 Відповісти
💯% ...👍...
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01.07.2025 13:52 Відповісти
цілі вони поставили!
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01.07.2025 13:54 Відповісти
тупо насцал Келлогу в глаза
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01.07.2025 13:55 Відповісти
Ціль СВО - це знищення кілька мільйонів кацапів та розпад кацапстану
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01.07.2025 13:58 Відповісти
Знову піськову от валізи відірвали, навіщо ху...ло розстроювати, він без вусів піськова нормально і сходить не може
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01.07.2025 13:58 Відповісти
Яке ти кончене,піськов.
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01.07.2025 14:03 Відповісти
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01.07.2025 14:03 Відповісти
"Сам такий!" - сказав Піськов і показав язик.
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01.07.2025 14:04 Відповісти
Цей пургоносець може сам прийняти участь у досягенні цілей сво - грохнути свою жінку Навку, яка родом з Дніпра...
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01.07.2025 14:04 Відповісти
Тому пуйло примушує українців до миру постійними обстрілами..
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01.07.2025 14:04 Відповісти
Ага. Досягти цілей московські виродки хочуть, а тут бачите українці впираються і не хочуть капутулювати. Тому в усьому винні українці виходить. А може нехай рашисти самі здохнуть і спалять моцкву і Україна досягне своїх цілей і війна закінчиться
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01.07.2025 14:14 Відповісти
щоб на вашій рашистській брехливій шиї ,смерть ,завязала політико -дипломатичний зашморг...
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01.07.2025 14:16 Відповісти
 
 