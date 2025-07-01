Пєсков - Келлогу: Ніхто нічого не затягує, РФ намагається досягти цілей "СВО" політико-дипломатичними засобами. АУДIО

Речник російського диктатора Дмитро Пєков відповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу, який заявив, що РФ гальмує мирні переговори.

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ вдячна за ті зусилля, які докладає Вашингтон та члени команди Трампа для того, щоб сприяти переговорам щодо "українського врегулювання".

"Ніхто нічого не затягує. Ми зацікавлені, щоб досягти досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході СВО політико-дипломатичними засобами", - додав Пєсков.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відповів, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.

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