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Песков - Келлогу: Никто ничего не затягивает, РФ пытается достичь целей "СВО" политико-дипломатическими средствами. АУДИО

Представитель российского диктатора Дмитрий Пеков ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который заявил, что РФ тормозит мирные переговоры.

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ благодарна за те усилия, которые прилагает Вашингтон и члены команды Трампа для того, чтобы способствовать переговорам по "украинскому урегулированию".

"Никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, чтобы достичь достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достичь в ходе СВО политико-дипломатическими средствами", - добавил Песков.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ответил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.

Читайте: Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной и обсуждению "меморандума", - Путин

Автор: 

Песков Дмитрий (1959) Кит Келлог (171)


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Топ комментарии
+23
Поясніть хтось Келлогу, що з нього піська робить дурня.
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01.07.2025 13:48 Ответить
+9
Тільки цілі сво як в старухи із казки пушкіна про золоту рибку..
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01.07.2025 13:48 Ответить
+9
тупо насцал Келлогу в глаза
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01.07.2025 13:55 Ответить
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Тільки цілі сво як в старухи із казки пушкіна про золоту рибку..
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01.07.2025 13:48 Ответить
Поясніть хтось Келлогу, що з нього піська робить дурня.
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01.07.2025 13:48 Ответить
💯% ...👍...
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01.07.2025 13:52 Ответить
З нього не треба робити дурня, бо він сам ним є.

Як я вже не раз писав: Келлоґ міг доживати віку поважним сивим джентельменом. Натомість доживає як нікчемна трампівська ганчірка.
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01.07.2025 14:26 Ответить
цілі вони поставили!
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01.07.2025 13:54 Ответить
тупо насцал Келлогу в глаза
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01.07.2025 13:55 Ответить
И нacpaл в штаны.
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01.07.2025 14:33 Ответить
Ціль СВО - це знищення кілька мільйонів кацапів та розпад кацапстану
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01.07.2025 13:58 Ответить
Знову піськову от валізи відірвали, навіщо ху...ло розстроювати, він без вусів піськова нормально і сходить не може
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01.07.2025 13:58 Ответить
Яке ти кончене,піськов.
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01.07.2025 14:03 Ответить
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01.07.2025 14:03 Ответить
"Сам такий!" - сказав Піськов і показав язик.
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01.07.2025 14:04 Ответить
Цей пургоносець може сам прийняти участь у досягенні цілей сво - грохнути свою жінку Навку, яка родом з Дніпра...
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01.07.2025 14:04 Ответить
Тому пуйло примушує українців до миру постійними обстрілами..
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01.07.2025 14:04 Ответить
Ага. Досягти цілей московські виродки хочуть, а тут бачите українці впираються і не хочуть капутулювати. Тому в усьому винні українці виходить. А може нехай рашисти самі здохнуть і спалять моцкву і Україна досягне своїх цілей і війна закінчиться
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01.07.2025 14:14 Ответить
щоб на вашій рашистській брехливій шиї ,смерть ,завязала політико -дипломатичний зашморг...
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01.07.2025 14:16 Ответить
Взагалі то головна мова повинна йти за те, як касапи майть забратися ***** з тимчасово окупованих ними території України включно з Кримом; і саме за це мають бути переговори. А перед цим вони мають припинити обстрілювати ЗСУ та всю Україну.

І тоді будь-яка згадака касапами ніби вони "зацікавлені, щоб досягти досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході СВО політико-дипломатичними засобами" означатиме не що інше, як продовження війни
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01.07.2025 14:26 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/u-senatora-grema-s-peskovym-proishodit-dialog-cherez-smi/ Олег Пономарь: У сенатора Грема с Песковым происходит диалог через СМИ
Сенатор Грем в эфире ТВ заявил, что Трамп поддерживает законопроект с санкциями по отношению к России и Грем начнет его продвижение в Сенате с 7 июля. Сам Трамп опубликовал пост с завуалированной угрозой России и через 5 минут его удалил (Трамп ранее уже так делал не раз).
Песков через СМИ ответил Грему: «Россия приняла к сведению слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить антироссийские санкции», мол, позиция сенатора хорошо известна не только Москве, но и «всему миру», отметил Песков: «Он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно. Те, кто инициируют ограничения, должны задаться вопросом, помогают ли меры переговорам?», - заявил Песков.

Грем ответил Пескову: «Каким переговорам? Спикеру Кремля: Иногда даже вы бываете правы - если бы это зависело от меня, мы бы уже давно приняли эти санкции. Садитесь за стол переговоров!»
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01.07.2025 14:30 Ответить
Та здохни вже нарешті рашиська мерзота і воно навіть не прихову досягти цілей сво, тобто Україна має капітулювати ,а рашистам за злочини нічого не було ,треба вже нарешті речі називати своїми іменами ніяких переговорів не існує це лапша на вуха трампу, є ультиматум.
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01.07.2025 14:30 Ответить
Увы, но эти твари своих целей в итоге достигнут. И помогут им в этом люди в руководстве Украины, с гражданствами Украины и Израиля, что пилят деньги и гуляют как в последний раз. На страдания и потери этим "слугам" наплевать.
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01.07.2025 14:42 Ответить
Становись писюн ты раком, цель своей идёт.
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01.07.2025 14:38 Ответить
Цією заявою піськофф всім показав справжні цілі Х.йла, і це зовсім не мир.
Цікаво, чи зробить Трамп висновки, чи знову «2 тижні»?
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01.07.2025 14:39 Ответить
Учитывая то что цель нападения это захват все Украины (параллели проводим с Газой и Израилем) то да, пока все не захватят и не поработят всех украинцев - они не остановятся. В свете этого удивляет безоговорочнвя поддержка украинцами действия израиля и израильтян в правительстве Украины - которые, внимание работают на врага украинцев.
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01.07.2025 14:40 Ответить
А досягнення цілей = продовженню війни)
Ох і знущаються з тупих піндосів🤯😑
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01.07.2025 14:52 Ответить
 
 