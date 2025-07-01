Песков - Келлогу: Никто ничего не затягивает, РФ пытается достичь целей "СВО" политико-дипломатическими средствами. АУДИО
Представитель российского диктатора Дмитрий Пеков ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который заявил, что РФ тормозит мирные переговоры.
Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, РФ благодарна за те усилия, которые прилагает Вашингтон и члены команды Трампа для того, чтобы способствовать переговорам по "украинскому урегулированию".
"Никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, чтобы достичь достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достичь в ходе СВО политико-дипломатическими средствами", - добавил Песков.
Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ответил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.
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Як я вже не раз писав: Келлоґ міг доживати віку поважним сивим джентельменом. Натомість доживає як нікчемна трампівська ганчірка.
І тоді будь-яка згадака касапами ніби вони "зацікавлені, щоб досягти досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході СВО політико-дипломатичними засобами" означатиме не що інше, як продовження війни
Сенатор Грем в эфире ТВ заявил, что Трамп поддерживает законопроект с санкциями по отношению к России и Грем начнет его продвижение в Сенате с 7 июля. Сам Трамп опубликовал пост с завуалированной угрозой России и через 5 минут его удалил (Трамп ранее уже так делал не раз).
Песков через СМИ ответил Грему: «Россия приняла к сведению слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что президент США Дональд Трамп готов ужесточить антироссийские санкции», мол, позиция сенатора хорошо известна не только Москве, но и «всему миру», отметил Песков: «Он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были введены бы давно. Те, кто инициируют ограничения, должны задаться вопросом, помогают ли меры переговорам?», - заявил Песков.
Грем ответил Пескову: «Каким переговорам? Спикеру Кремля: Иногда даже вы бываете правы - если бы это зависело от меня, мы бы уже давно приняли эти санкции. Садитесь за стол переговоров!»
Цікаво, чи зробить Трамп висновки, чи знову «2 тижні»?
Ох і знущаються з тупих піндосів🤯😑