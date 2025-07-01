Представитель российского диктатора Дмитрий Пеков ответил спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который заявил, что РФ тормозит мирные переговоры.

Об этом он сказал в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ благодарна за те усилия, которые прилагает Вашингтон и члены команды Трампа для того, чтобы способствовать переговорам по "украинскому урегулированию".

"Никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы, чтобы достичь достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достичь в ходе СВО политико-дипломатическими средствами", - добавил Песков.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог ответил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.

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