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Новини
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Речник МЗС Тихий відповів Лаврову: Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви

Тихий відповів Лаврову щодо денацифікації

Речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова стосовно того, що має бути прописано в мирній угоді, наголосив, що справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви.

Про це Тихий написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, з огляду на її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - йдеться в повідомленні.

Речник наголосив, що войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.

"Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності", - додав Тихий.

Також читайте: Після 2014 в Україні росіян "переслідували та вбивали". РФ зверталась по гарантії безпеки до США, - Лавров

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив, що на думку РФ має бути прописано в мирній угоді: "Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів".

Автор: 

Лавров Сергій (1617) МЗС (4217) Тихий Георгій (27)


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Топ коментарі
+4
Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Відповісти
+3
Хороший кацап - денацифікований кацап, ... в гробу.
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07.07.2025 16:43 Відповісти
+1
Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Відповісти
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Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Відповісти
Хороший кацап - денацифікований кацап, ... в гробу.
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07.07.2025 16:43 Відповісти
Краще в пластиковому мішку.
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07.07.2025 16:50 Відповісти
Чому цього не сказали ще 3 роки тому ?
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07.07.2025 16:37 Відповісти
Насамперед дерусифікація, бо русифікація є синонімом слова геноцид.
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07.07.2025 16:37 Відповісти
Маячня сивого меріна.
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07.07.2025 16:39 Відповісти
...ля. Перший раз за всю війну щось промямлили схоже на відповідь.
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07.07.2025 16:40 Відповісти
Ви маєте збирати ту срану ООН і довбати з кожного вутюга про російський фашизм-нацизм.
Не втиратися від плювків а називати речі своїми іменами. І доказів там не так як з біокомарами, - починаючи від заборони української мови...
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07.07.2025 16:44 Відповісти
З Пітера.
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07.07.2025 16:57 Відповісти
Куплю сто пачок найкращих сигарет, хто дасть цій старій коняці один грам нікотину.
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07.07.2025 16:57 Відповісти
 
 