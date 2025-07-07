Речник МЗС Тихий відповів Лаврову: Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви

Речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова стосовно того, що має бути прописано в мирній угоді, наголосив, що справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви.

Про це Тихий написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Справжня "денацифікація" має розпочатися з Москви, з огляду на її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - йдеться в повідомленні.

Речник наголосив, що войовнича риторика Лаврова демонструє, що Росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.

"Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності", - додав Тихий.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив, що на думку РФ має бути прописано в мирній угоді: "Демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти РФ, повернення активів".