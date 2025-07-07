Атака РФ на Запорожье: восемь пострадавших остаются в больнице
Восемь человек из числа пострадавших от вражеской атаки россиян на Запорожье остаются под наблюдением медиков.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ожоги, переломы: восемь пострадавших от вражеской атаки на Запорожье остаются под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в целом, помощь врачей понадобилась 20 пострадавшим. Среди них - двое военных из роты охраны ТЦК.
Двенадцать человек после получения необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Напомним, утром 7 июля 2025 года в Запорожской области раздавались взрывы, враг атаковал область ударными дронами.
7 июля российские войска нанесли четыре удара дронами по территории Запорожского областного ТЦК и СП. Пострадали военнослужащие роты охраны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль