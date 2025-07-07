Атака РФ на Запоріжжя: вісім постраждалих залишаються в лікарні

Вісім осіб з-поміж постраждалих від ворожої атаки росіян на Запоріжжя залишаються під наглядом медиків.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Мінно-вибухові травми, осколкові поранення, опіки, переломи: вісім постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя залишаються під наглядом медиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом допомога лікарів знадобилася 20 постраждалим. Серед них двоє військових - з роти охорони ТЦК.



Дванадцять людей після отримання необхідної медичної допомоги відправлені на амбулаторне лікування. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, зранку 7 липня 2025 року у Запорізькій області лунали вибухи, ворог атакував область ударними дронами.

7 липня російські війська завдали чотирьох ударів дронами по території Запорізького обласного ТЦК та СП. Постраждали військовослужбовці роти охорони.