Норвегия присоединится к санкциям ЕС против двух компаний РФ, причастных к разведывательной деятельности

В понедельник, 7 июля, правительство Норвегии решило добавить в национальный санкционный список две российские рыболовецкие компании, против которых ранее ввел санкции Европейский Союз. Речь идет о российских компаниях "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд".

Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии, информирует Цензор.НЕТ.

"Этим решением Норвегия присоединяется к санкциям, принятым ЕС 20 мая, так же как ранее она присоединилась к другим санкциям ЕС против России. Внесение в список соответствует интересам безопасности Норвегии",- сказано в сообщении.

Отмечается, что российские компании "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд" занимаются рыболовецкой промышленностью. Однако, как рассказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде, две вышеупомянутые компании причастны к разведывательной деятельности против европейской критической инфраструктуры.

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"Такая деятельность может создать предпосылки для будущих диверсионных операций и угрожать важным интересам Норвегии в области безопасности", - сказал дипломат.

В правительстве Норвегии добавили, что окончательное введение санкций против "Норебо холдинг" и "Мурман СиФуд" состоится после завершения внутренних юридических процедур.

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