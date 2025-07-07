Норвегія приєднається до санкцій ЄС проти двох компаній РФ, які причетні до розвідувальної діяльності
У понеділок, 7 липня, уряд Норвегії вирішив додати до національного санкційного списку дві російські риболовецькі компанії, проти яких раніше запровадив санкції Європейський Союз. Йдеться про російські компанії "Норебо холдинг" та "Мурман СиФуд".
Про це йдеться у заяві уряду Норвегії, інформує Цензор.НЕТ.
"Цим рішенням Норвегія приєднується до санкцій, ухвалених ЄС 20 травня, так само як раніше вона приєдналася до інших санкцій ЄС проти Росії. Внесення до списку відповідає безпековим інтересам Норвегії",- сказано в повідомленні.
Зазначається, що російські компанії "Норебо холдинг" та "Мурман СиФуд" займаються риболовецькою промисловістю. Однак, як розповів міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде, дві вищезгадані компанії причетні до розвідувальної діяльності проти європейської критичної інфраструктури.
"Така діяльність може створити передумови для майбутніх диверсійних операцій і загрожувати важливим інтересам Норвегії в галузі безпеки", - сказав дипломат.
В уряді Норвегії додали, що остаточне запровадження санкцій проти "Норебо холдинг" та "Мурман СиФуд" відбудеться після завершення внутрішніх юридичних процедур.
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