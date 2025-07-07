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Новости Вотум недоверия фон дер Ляйен
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Фон дер Ляйен заявила, что вотум недоверия против нее в ЕС инициировали "антивакцинаторы и апологеты Путина".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что голосование по вотуму недоверия против нее в Европейском парламенте инициировали радикальные экстремистские партии и политики, от антивакцинаторов до защитников Путина, для того, чтобы разделить Европу.

Об этом она заявила во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге вечером 7 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы видим тревожные угрозы со стороны экстремистских партий, которые стремятся поляризовать наши общества с помощью дезинформации. Нет никаких доказательств того, что у них есть ответы. Но есть множество доказательств того, что многие из них поддерживаются нашими врагами и их марионетками в России или в других местах", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Политик считает, что это движения, подпитанные теориями заговора: "от антивакцинаторов до апологетов Путина".

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"Достаточно лишь взглянуть на некоторых подписантов этой резолюции, чтобы понять, что я имею в виду", - сказала президент Еврокомиссии, добавив, что не допустит реализацию этих планов некоторых политических сил.

"Еще одна грубая попытка вбить клин между нашими институтами, между проевропейскими, продемократическими силами этого парламента, и мы никогда не можем позволить, чтобы это произошло. Мы никогда этого не допустим.

Мы можем последовать за господином Пипереа в мир заговоров и якобы зловещих интриг, которые он приписывает так называемому Брюсселю. Или же мы можем четко назвать вещи своими именами", - резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

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Напомним, голосование по вотуму недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен инициировано румынским ультраправым депутатом Георге Пипереа. Резолюция преодолела необходимые процедурные барьеры, голосование должно состояться на следующей неделе.

Автор: 

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Так шо *******-кацапсячої підАрви і в ЄС хватає, не тільки в Україні...
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07.07.2025 20:37 Ответить
Так шо *******-кацапсячої підАрви і в ЄС хватає, не тільки в Україні...
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07.07.2025 20:37 Ответить
Ну, цензорівські антивакцинатори усі були трампістами-путіністами, а зараз ухилянтами.
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07.07.2025 20:39 Ответить
Чесно кажучи ніколи не порівнював, але зараз подумки підрахував що знайомі антивакцинатори зараз ховаються під стріхами від реєстрації в ТЦК.
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07.07.2025 20:47 Ответить
Все так -незаперечно! Спотикаєшся на тих вивертах типу політикиня, членкиня, посолка-засолка, ... Добре що хоть всюди суще НАРАЗІ, чимало, на протязі, не втулили...
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07.07.2025 20:48 Ответить
Голосование потерпит крах, но, думаю стоит огласить полный список этих у@бков. Поименно и по странам.
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07.07.2025 20:50 Ответить
Лівацьких євродвірняжок дуже дратує приставка "фон" у прізвищі Урсули, що вказує на дворянське, аристократичне походження. Її батько є нащадком знатного роду бременського барона Людвіга Кнопа.
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07.07.2025 20:54 Ответить
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РБК.
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07.07.2025 20:54 Ответить
А якщо ви будете далі соплі жувати, то ці апологети отримають більшість і вас викинуть на смітник, Європа погрузиться у тотальну дупу.
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07.07.2025 20:57 Ответить
 
 