Фон дер Ляйен заявила, что вотум недоверия против нее в ЕС инициировали "антивакцинаторы и апологеты Путина".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что голосование по вотуму недоверия против нее в Европейском парламенте инициировали радикальные экстремистские партии и политики, от антивакцинаторов до защитников Путина, для того, чтобы разделить Европу.

Об этом она заявила во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге вечером 7 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Мы видим тревожные угрозы со стороны экстремистских партий, которые стремятся поляризовать наши общества с помощью дезинформации. Нет никаких доказательств того, что у них есть ответы. Но есть множество доказательств того, что многие из них поддерживаются нашими врагами и их марионетками в России или в других местах", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Политик считает, что это движения, подпитанные теориями заговора: "от антивакцинаторов до апологетов Путина".

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"Достаточно лишь взглянуть на некоторых подписантов этой резолюции, чтобы понять, что я имею в виду", - сказала президент Еврокомиссии, добавив, что не допустит реализацию этих планов некоторых политических сил.

"Еще одна грубая попытка вбить клин между нашими институтами, между проевропейскими, продемократическими силами этого парламента, и мы никогда не можем позволить, чтобы это произошло. Мы никогда этого не допустим.

Мы можем последовать за господином Пипереа в мир заговоров и якобы зловещих интриг, которые он приписывает так называемому Брюсселю. Или же мы можем четко назвать вещи своими именами", - резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

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Напомним, голосование по вотуму недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен инициировано румынским ультраправым депутатом Георге Пипереа. Резолюция преодолела необходимые процедурные барьеры, голосование должно состояться на следующей неделе.