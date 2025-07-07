Фон дер Ляєн заявила, що вотум недовіри проти неї у ЄС ініціювали "антивакцинатори й апологети Путіна"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що голосування щодо вотуму недовіри проти неї у Європейському парламенті ініціювали радикальні екстремістські партії та політики, від антивакцинаторів до захисників Путіна, для того, щоб розділити Європу.

Про це вона заявила під час дебатів у Європарламенті у Страсбурзі увечері 7 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які прагнуть поляризувати наші суспільства за допомогою дезінформації. Немає жодних доказів того, що в них є відповіді. Але є безліч доказів того, що багато з них підтримуються нашими ворогами та їхніми маріонетками в Росії або деінде", - наголосила фон дер Ляєн.

Політикиня вважає, що це рухи, підживлені теоріями змови: "від антивакцинаторів до апологетів Путіна".

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"Достатньо лише поглянути на деяких підписантів цієї резолюції, щоб зрозуміти, що я маю на увазі", - сказала президентка Єврокомісії, додавши, що не допустить реалізацію цих планів деяких політичних сил.

"Ще одна груба спроба вбити клин між нашими інституціями, між проєвропейськими, продемократичними силами цього парламенту, і ми ніколи не можемо дозволити, щоб це сталося. Ми ніколи цього не допустимо.

Ми можемо піти за паном Піпереа у світ змов і нібито зловісних інтриг, які він приписує так званому Брюсселю. Або ж ми можемо чітко назвати речі своїми іменами", - резюмувала Урсула фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, голосування щодо вотуму недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн ініційоване румунським ультраправим депутатом Георге Піпереа. Резолюція подолала необхідні процедурні бар’єри, голосування має відбутися наступного тижня.