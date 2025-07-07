УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13193 відвідувача онлайн
Новини Вотум недовіри фон дер Ляєн
2 166 16

Фон дер Ляєн заявила, що вотум недовіри проти неї у ЄС ініціювали "антивакцинатори й апологети Путіна"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що голосування щодо вотуму недовіри проти неї у Європейському парламенті ініціювали радикальні екстремістські партії та політики, від антивакцинаторів до захисників Путіна, для того, щоб розділити Європу.

Про це вона заявила під час дебатів у Європарламенті у Страсбурзі увечері 7 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які прагнуть поляризувати наші суспільства за допомогою дезінформації. Немає жодних доказів того, що в них є відповіді. Але є безліч доказів того, що багато з них підтримуються нашими ворогами та їхніми маріонетками в Росії або деінде", - наголосила фон дер Ляєн.

Політикиня вважає, що це рухи, підживлені теоріями змови: "від антивакцинаторів до апологетів Путіна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн: ЄС має тиснути на Росію санкціями, щоб примусити до миру в Україні

"Достатньо лише поглянути на деяких підписантів цієї резолюції, щоб зрозуміти, що я маю на увазі", - сказала президентка Єврокомісії, додавши, що не допустить реалізацію цих планів деяких політичних сил.

"Ще одна груба спроба вбити клин між нашими інституціями, між проєвропейськими, продемократичними силами цього парламенту, і ми ніколи не можемо дозволити, щоб це сталося. Ми ніколи цього не допустимо.

Ми можемо піти за паном Піпереа у світ змов і нібито зловісних інтриг, які він приписує так званому Брюсселю. Або ж ми можемо чітко назвати речі своїми іменами", - резюмувала Урсула фон дер Ляєн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль - фон дер Ляєн: Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року

Нагадаємо, голосування щодо вотуму недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн ініційоване румунським ультраправим депутатом Георге Піпереа. Резолюція подолала необхідні процедурні бар’єри, голосування має відбутися наступного тижня.

Автор: 

Єврокомісія (2200) росія (66574) недовіра (20) Євросоюз (13812) фон дер Ляєн Урсула (811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Так шо *******-кацапсячої підАрви і в ЄС хватає, не тільки в Україні...
показати весь коментар
07.07.2025 20:37 Відповісти
+5
Голосование потерпит крах, но, думаю стоит огласить полный список этих у@бков. Поименно и по странам.
показати весь коментар
07.07.2025 20:50 Відповісти
+4
Метастази, сер. Потрібна хірургія, причому термінова.
показати весь коментар
07.07.2025 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так шо *******-кацапсячої підАрви і в ЄС хватає, не тільки в Україні...
показати весь коментар
07.07.2025 20:37 Відповісти
Метастази, сер. Потрібна хірургія, причому термінова.
показати весь коментар
07.07.2025 21:11 Відповісти
Так шо *******-кацапсячої підАрви і в ЄС хватає, не тільки в Україні...
показати весь коментар
07.07.2025 20:37 Відповісти
Ну, цензорівські антивакцинатори усі були трампістами-путіністами, а зараз ухилянтами.
показати весь коментар
07.07.2025 20:39 Відповісти
Чесно кажучи ніколи не порівнював, але зараз подумки підрахував що знайомі антивакцинатори зараз ховаються під стріхами від реєстрації в ТЦК.
показати весь коментар
07.07.2025 20:47 Відповісти
А що, у вас на роісії також воєнкомати в ТЦК переймували?
показати весь коментар
07.07.2025 21:47 Відповісти
Да, пєрєімєнавАлє-є-є!
показати весь коментар
07.07.2025 22:12 Відповісти
Все так -незаперечно! Спотикаєшся на тих вивертах типу політикиня, членкиня, посолка-засолка, ... Добре що хоть всюди суще НАРАЗІ, чимало, на протязі, не втулили...
показати весь коментар
07.07.2025 20:48 Відповісти
Коли почув "Шерлок Голмс і місіс Гадсон" - перестав дивитися український ютуб. Геть лівацький "новояз"!
показати весь коментар
07.07.2025 21:23 Відповісти
Голосование потерпит крах, но, думаю стоит огласить полный список этих у@бков. Поименно и по странам.
показати весь коментар
07.07.2025 20:50 Відповісти
Лівацьких євродвірняжок дуже дратує приставка "фон" у прізвищі Урсули, що вказує на дворянське, аристократичне походження. Її батько є нащадком знатного роду бременського барона Людвіга Кнопа.
показати весь коментар
07.07.2025 20:54 Відповісти
Съезд КПРФ принял резолюцию о признании «ошибочным и политически предвзятым» доклада первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РБК.
показати весь коментар
07.07.2025 20:54 Відповісти
А якщо ви будете далі соплі жувати, то ці апологети отримають більшість і вас викинуть на смітник, Європа погрузиться у тотальну дупу.
показати весь коментар
07.07.2025 20:57 Відповісти
метастази ***** тепер розривають Європу. Можливо, ще впораються з ними, інакше-смерть...
показати весь коментар
07.07.2025 21:12 Відповісти
Фон дер Ляйн Forever!
показати весь коментар
07.07.2025 21:22 Відповісти
Коли у Європарламенті візьме більшість "Партія шаріату" (тупо через арифметичну більшість її прихильників, кількість яких збільшується стрімкими темпами), почнеться найцікавіше. Ісламісти почнуть пресувати толерастів, праві - воювати з ісламістами. Дай Бог нам це пережити...
показати весь коментар
07.07.2025 21:29 Відповісти
 
 