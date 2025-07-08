Грэм ожидает, что Сенат вынесет на голосование законопроект о санкциях против РФ
Сенатор Линдси Грэм ожидает, что Сенат внесет двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит ввести тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Грэм подчеркнул, что Украина согласилась на прекращение огня и все просьбы о встречах, тогда как Путин продолжает игнорировать мирные усилия.
"Я очень ценю усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине, но для этого нужны желающие партнеры. Пришло время добавить больше инструментов в арсенал президента Трампа, чтобы положить конец войне. Я ожидаю, что Сенат внесет двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит ввести тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине. Законопроект будет содержать президентский отказ от санкционирования, чтобы предоставить президенту Трампу максимальное влияние. Этот законопроект имеет 85 соавторов, и их количество растет. Пришло время положить конец этой кровавой ванне", - призвал сенатор.
Законопроект Грэма-Блюменталя по санкциям против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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Виносити на голосування гремівський закон Трамп Венсу команди не дає, але Грем про це сказати не ризикує.
https://www.wsj.com/politics/national-security/trump-told-zelensky-he-wasnt-responsible-for-weapons-holdup-f684444b?mod=mhp Trump Told Zelensky He Wasn't Responsible for Weapons Holdup
На зустрічі в понеділок увечері з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що США повинні будуть надіслати Україні більше зброї. «Ми повинні, вони повинні бути здатні захистити себе», - сказав Трамп. «Їм дуже сильно вдаряють. Тепер їм дуже сильно вдаряють. Нам доведеться надіслати більше зброї».