Грэм ожидает, что Сенат вынесет на голосование законопроект о санкциях против РФ

Сенатор Линдси Грэм ожидает, что Сенат внесет двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит ввести тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Грэм подчеркнул, что Украина согласилась на прекращение огня и все просьбы о встречах, тогда как Путин продолжает игнорировать мирные усилия.

"Я очень ценю усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине, но для этого нужны желающие партнеры. Пришло время добавить больше инструментов в арсенал президента Трампа, чтобы положить конец войне. Я ожидаю, что Сенат внесет двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит ввести тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине. Законопроект будет содержать президентский отказ от санкционирования, чтобы предоставить президенту Трампу максимальное влияние. Этот законопроект имеет 85 соавторов, и их количество растет. Пришло время положить конец этой кровавой ванне", - призвал сенатор.

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Законопроект Грэма-Блюменталя по санкциям против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

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