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Новости Санкции США против России
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Грэм ожидает, что Сенат вынесет на голосование законопроект о санкциях против РФ

Шмыгаль встретился с Гремом и Блюменталем

Сенатор Линдси Грэм ожидает, что Сенат внесет двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит ввести тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Грэм подчеркнул, что Украина согласилась на прекращение огня и все просьбы о встречах, тогда как Путин продолжает игнорировать мирные усилия.

"Я очень ценю усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Украине, но для этого нужны желающие партнеры. Пришло время добавить больше инструментов в арсенал президента Трампа, чтобы положить конец войне. Я ожидаю, что Сенат внесет двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит ввести тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине. Законопроект будет содержать президентский отказ от санкционирования, чтобы предоставить президенту Трампу максимальное влияние. Этот законопроект имеет 85 соавторов, и их количество растет. Пришло время положить конец этой кровавой ванне", - призвал сенатор.

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Законопроект Грэма-Блюменталя по санкциям против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Известно, что законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На закрытом ужине НАТО европейские лидеры пытались убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Павел

Автор: 

россия (96521) санкции (11616) Сенат США (518) Линдси Грэм (90)


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Топ комментарии
+5
треба почекати два тижні.
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08.07.2025 02:04 Ответить
+4
Санкції у цьому законопрєкті не обов'язкові, а на розсуд президента. Його кастрували на догоду під×уйловику трампону.
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08.07.2025 02:13 Ответить
+3
А оце вже цікавіше - головне щоб завтра не встав з лівої ноги.
https://www.wsj.com/politics/national-security/trump-told-zelensky-he-wasnt-responsible-for-weapons-holdup-f684444b?mod=mhp Trump Told Zelensky He Wasn't Responsible for Weapons Holdup

На зустрічі в понеділок увечері з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що США повинні будуть надіслати Україні більше зброї. «Ми повинні, вони повинні бути здатні захистити себе», - сказав Трамп. «Їм дуже сильно вдаряють. Тепер їм дуже сильно вдаряють. Нам доведеться надіслати більше зброї».
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08.07.2025 05:00 Ответить
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треба почекати два тижні.
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08.07.2025 02:04 Ответить
Біля клоуна і адекватні виглядають дурачками; Грем - один з таких.
Виносити на голосування гремівський закон Трамп Венсу команди не дає, але Грем про це сказати не ризикує.
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08.07.2025 02:08 Ответить
Санкції у цьому законопрєкті не обов'язкові, а на розсуд президента. Його кастрували на догоду під×уйловику трампону.
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08.07.2025 02:13 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
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08.07.2025 04:55 Ответить
Я не очікую
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08.07.2025 05:00 Ответить
А оце вже цікавіше - головне щоб завтра не встав з лівої ноги.
https://www.wsj.com/politics/national-security/trump-told-zelensky-he-wasnt-responsible-for-weapons-holdup-f684444b?mod=mhp Trump Told Zelensky He Wasn't Responsible for Weapons Holdup

На зустрічі в понеділок увечері з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що США повинні будуть надіслати Україні більше зброї. «Ми повинні, вони повинні бути здатні захистити себе», - сказав Трамп. «Їм дуже сильно вдаряють. Тепер їм дуже сильно вдаряють. Нам доведеться надіслати більше зброї».
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08.07.2025 05:00 Ответить
поки Грем не вдарить рудий не перехреститься
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08.07.2025 05:55 Ответить
Гарем в сенаті очікує?
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08.07.2025 06:12 Ответить
ждуни..., хе*рові !!
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08.07.2025 06:43 Ответить
Кота за яйця
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08.07.2025 07:27 Ответить
Дай Бог Грему здоров'я...
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08.07.2025 09:50 Ответить
Нехай чекає !
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08.07.2025 10:36 Ответить
Головне щось перднути....
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08.07.2025 10:40 Ответить
 
 