Грем очікує, що Сенат винесе на голосування законопроєкт про санкції проти РФ

Сенатор Ліндсі Грем очікує, що Сенат внесе двопартійний законопроект про російські санкції, який дозволить запровадити тарифи та санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна та не допомагають Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Грем наголосив, що Україна погодилася на припинення вогню та всі прохання про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля.

"Я дуже ціную зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, але для цього потрібні охочі партнери. Настав час додати більше інструментів до арсеналу президента Трампа, щоб покласти край війні. Я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дозволить запровадити тарифи та санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна та не допомагають Україні. Законопроєкт міститиме президентську відмову від санкціонування, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив. Цей законопроєкт має 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Настав час покласти край цій кривавій ванні", - закликав сенатор.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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