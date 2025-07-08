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Новости Хищение на закупках для воинских частей
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Майор Осипенко, разоблаченный на хищении продуктов в Десне, останется под домашним арестом до осени

Дело майора Осипенко. Он останется под стражей

Майор Василий Осипенко, который является фигурантом дела о хищении продуктов в учебной воинской части в Десне, останется под домашним арестом.

Об этом в Инстаграм сообщил воин 3-го армейского корпуса, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря огласке, по делу дельца майора Осипенко, который обвиняется в продаже продуктов предназначенных для военнослужащих, ему пока не удалось схитрить. Судебный процесс продолжается, и сейчас ему все же продлили домашний арест до осени. Напомню, что этот человек планировал (вероятно, до сих пор планирует) воспользоваться военным положением чтобы "продолжить военную службу" до его завершения. То есть, не садиться, потому что светит немалый срок.

Опять же, пока не получилось легко зарешать, но все же вроде бы имеет отношение в одну из боевых бригад!? Очень интересно какая боевая бригада, хочет себе такого "офицера". Спасибо другу Слипу! Юрию Бутусову! И всем неравнодушным, кто помог осветить данную ситуацию, и кого болит за простого украинского пехотинца, и кому слова достоинство и справедливость, важнее "кумовство" или возможность заработать! Отдельная благодарность общественной организации Центурия!" - отметил он.

Напомним, ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что фигурант дела о хищении продуктов в учебной воинской части в Десне майор Василий Осипенко может избежать наказания.

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Дело майора Осипенко. Он останется под стражей

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продукты (1536) хищения (121)


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і до вересня ми побачимо його у сусідів в черзі на притулок??
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08.07.2025 11:59 Ответить
Цілий майор?
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08.07.2025 12:02 Ответить
Буде доїдать? Чи грошей заніс... Паскуди суддівські.
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08.07.2025 12:02 Ответить
за такі покарання пів армії тилових щурів будуть красти з подвоєною швидкістю
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08.07.2025 12:05 Ответить
Гарненько прилаштувався - і в окопи не треба ходить. Ще й зарплату, мабуть, отримує!
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08.07.2025 12:07 Ответить
Це якийсь, подай принеси, шукайте справжню дічь, а не піскарєй для відсидки.
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08.07.2025 12:08 Ответить
А там якось шось десь цево-самає і він вже десь на "лазурному узбережжі" такий - Але-опп!
І прокуратура така - "Ой, тидиви! Як це?"...
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08.07.2025 12:10 Ответить
Ну да , він же не ухилянт , він цілий майор. Це ухилянтів зразу на тцк , без ніяких умовно домашніх арештів
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08.07.2025 12:11 Ответить
 
 