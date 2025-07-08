Майор Осипенко, разоблаченный на хищении продуктов в Десне, останется под домашним арестом до осени

Майор Василий Осипенко, который является фигурантом дела о хищении продуктов в учебной воинской части в Десне, останется под домашним арестом.

Об этом в Инстаграм сообщил воин 3-го армейского корпуса, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря огласке, по делу дельца майора Осипенко, который обвиняется в продаже продуктов предназначенных для военнослужащих, ему пока не удалось схитрить. Судебный процесс продолжается, и сейчас ему все же продлили домашний арест до осени. Напомню, что этот человек планировал (вероятно, до сих пор планирует) воспользоваться военным положением чтобы "продолжить военную службу" до его завершения. То есть, не садиться, потому что светит немалый срок.

Опять же, пока не получилось легко зарешать, но все же вроде бы имеет отношение в одну из боевых бригад!? Очень интересно какая боевая бригада, хочет себе такого "офицера". Спасибо другу Слипу! Юрию Бутусову! И всем неравнодушным, кто помог осветить данную ситуацию, и кого болит за простого украинского пехотинца, и кому слова достоинство и справедливость, важнее "кумовство" или возможность заработать! Отдельная благодарность общественной организации Центурия!" - отметил он.

Напомним, ранее заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что фигурант дела о хищении продуктов в учебной воинской части в Десне майор Василий Осипенко может избежать наказания.

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