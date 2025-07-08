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Новини Розкрадання на закупівлях для військових частин
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Майор Осипенко, викритий на розкраданні продуктів у Десні, залишиться під домашнім арештом до осені

Справа майора Осипенка. Він залишиться під вартою

Майор Василь Осипенко, який є фігурантом справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні, залишиться під домашнім арештом.

Про це в Інстаграм повідомив воїн 3-го армійського корпусу, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки розголосу, по справі ділка майора Осіпенко, який звинувачується у продажі продуктів призначених для військовослужбовців, йому поки не вдалося схитрувати. Судовий процес триває, і зараз йому все ж продовжили домашній арешт до осені. Нагадаю, що ця людина планувала (ймовірно, й досі планує) скористатися воєнним станом щоб "продовжити військову службу" до його завершення. Тобто, не сідати, бо світить не малий термін.

Знову ж таки, поки що не вийшло легко зарішати, але все ж начебто має відношення в одну із бойових бригад!? Дуже цікаво яка бойова бригада, хоче собі такого "офіцера". Дякую другу Сліпу! Юрію Бутусову! І всім небайдужим, хто допоміг висвітлити дану ситуацію, і кого болить за простого українського піхотинця, та кому слова гідність, і справедливість, важливіші за "кумовство" чи можливість заробити! Окрема подяка громадській організації Центурія!" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що фігурант справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні майор Василь Осипенко може уникнути покарання.

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Справа майора Осипенка. Він залишиться під вартою

Автор: 

продукти (1199) розкрадання (245)


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Топ коментарі
+3
Буде доїдать? Чи грошей заніс... Паскуди суддівські.
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08.07.2025 12:02 Відповісти
+3
Гарненько прилаштувався - і в окопи не треба ходить. Ще й зарплату, мабуть, отримує!
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08.07.2025 12:07 Відповісти
+1
і до вересня ми побачимо його у сусідів в черзі на притулок??
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08.07.2025 11:59 Відповісти
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і до вересня ми побачимо його у сусідів в черзі на притулок??
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08.07.2025 11:59 Відповісти
Цілий майор?
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08.07.2025 12:02 Відповісти
Буде доїдать? Чи грошей заніс... Паскуди суддівські.
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08.07.2025 12:02 Відповісти
за такі покарання пів армії тилових щурів будуть красти з подвоєною швидкістю
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08.07.2025 12:05 Відповісти
Гарненько прилаштувався - і в окопи не треба ходить. Ще й зарплату, мабуть, отримує!
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08.07.2025 12:07 Відповісти
В армії не зарплата. В армії "дєнєжнає і вєщєвоє давольствіє".
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08.07.2025 12:36 Відповісти
Так він сидить дома і «даволєн»!
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08.07.2025 12:38 Відповісти
Ще б пак! Під час війни військовослужбовець (!) "покараний" домашнім (!) арештом!
Та будь який ухилянт і мріяти про таке "покарання" не може!
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08.07.2025 13:28 Відповісти
Це якийсь, подай принеси, шукайте справжню дічь, а не піскарєй для відсидки.
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08.07.2025 12:08 Відповісти
А там якось шось десь цево-самає і він вже десь на "лазурному узбережжі" такий - Але-опп!
І прокуратура така - "Ой, тидиви! Як це?"...
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08.07.2025 12:10 Відповісти
Ну да , він же не ухилянт , він цілий майор. Це ухилянтів зразу на тцк , без ніяких умовно домашніх арештів
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08.07.2025 12:11 Відповісти
Його б на нуль, в окопчик по самі ніздрі... а вони його на хату віджератися на вкрадених продуктах😁 Тут і ухилятися не треба, це що, таке покарання за обкрадання армії під час війни, нормально,- мрія кожного ухилянта🤔🧐😁 Що тут про владу та її верхівку скажеш,- зелені... дибіли *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🤡🤕
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08.07.2025 12:32 Відповісти
Нехай окопи роє , чого це дома сидить ? відробляти треба державі збитки
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08.07.2025 12:45 Відповісти
не забудьте - у всьому винні ухилянти. Не кадрові перевертні у погонах, яких люди утримували все їх життя
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08.07.2025 12:56 Відповісти
Бред, почему до осени? Так себе определение.
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08.07.2025 13:09 Відповісти
До осені все з'їсть, що вкрав , а потім буде відсутній склад злочину ))))
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08.07.2025 13:13 Відповісти
 
 