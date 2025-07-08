Майор Осипенко, викритий на розкраданні продуктів у Десні, залишиться під домашнім арештом до осені

Майор Василь Осипенко, який є фігурантом справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні, залишиться під домашнім арештом.

Про це в Інстаграм повідомив воїн 3-го армійського корпусу, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки розголосу, по справі ділка майора Осіпенко, який звинувачується у продажі продуктів призначених для військовослужбовців, йому поки не вдалося схитрувати. Судовий процес триває, і зараз йому все ж продовжили домашній арешт до осені. Нагадаю, що ця людина планувала (ймовірно, й досі планує) скористатися воєнним станом щоб "продовжити військову службу" до його завершення. Тобто, не сідати, бо світить не малий термін.

Знову ж таки, поки що не вийшло легко зарішати, але все ж начебто має відношення в одну із бойових бригад!? Дуже цікаво яка бойова бригада, хоче собі такого "офіцера". Дякую другу Сліпу! Юрію Бутусову! І всім небайдужим, хто допоміг висвітлити дану ситуацію, і кого болить за простого українського піхотинця, та кому слова гідність, і справедливість, важливіші за "кумовство" чи можливість заробити! Окрема подяка громадській організації Центурія!" - зазначив він.

Нагадаємо, раніше заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що фігурант справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні майор Василь Осипенко може уникнути покарання.

Також читайте: Ексчиновник Міноборони Лієв розікрав 90 млн грн при закупівлі ПТРК, - СБУ. ФОТОрепортаж