Майор Осипенко, викритий на розкраданні продуктів у Десні, залишиться під домашнім арештом до осені
Майор Василь Осипенко, який є фігурантом справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні, залишиться під домашнім арештом.
Про це в Інстаграм повідомив воїн 3-го армійського корпусу, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки розголосу, по справі ділка майора Осіпенко, який звинувачується у продажі продуктів призначених для військовослужбовців, йому поки не вдалося схитрувати. Судовий процес триває, і зараз йому все ж продовжили домашній арешт до осені. Нагадаю, що ця людина планувала (ймовірно, й досі планує) скористатися воєнним станом щоб "продовжити військову службу" до його завершення. Тобто, не сідати, бо світить не малий термін.
Знову ж таки, поки що не вийшло легко зарішати, але все ж начебто має відношення в одну із бойових бригад!? Дуже цікаво яка бойова бригада, хоче собі такого "офіцера". Дякую другу Сліпу! Юрію Бутусову! І всім небайдужим, хто допоміг висвітлити дану ситуацію, і кого болить за простого українського піхотинця, та кому слова гідність, і справедливість, важливіші за "кумовство" чи можливість заробити! Окрема подяка громадській організації Центурія!" - зазначив він.
Нагадаємо, раніше заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що фігурант справи про розкрадання продуктів у навчальній військовій частині у Десні майор Василь Осипенко може уникнути покарання.
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Та будь який ухилянт і мріяти про таке "покарання" не може!
І прокуратура така - "Ой, тидиви! Як це?"...