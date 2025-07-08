Послы ЕС завтра рассмотрят 18-й пакет санкций против РФ. Словакия позицию не изменила, - СМИ

Комитет постоянных представителей ЕС 9 июля снова рассмотрят проект 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Позиция Словакии по его блокированию не изменилась.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсуждение 18-го пакета санкций против Российской Федерации есть в повестке дня Coreper на завтра (9 июля, - Ред.) Но не могу спрогнозировать, будет ли он утвержден или будет продолжен блокироваться Словакией", - рассказал информированный чиновник ЕС.

Он добавил, что "есть надежда на положительное решение уже завтра или на этой неделе".

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В то же время, источники издания в правительстве Словакии уверяют, что сейчас ситуация остается "такой же, как была в прошлую пятницу", когда пакет санкций не был утвержден.

"По состоянию на сейчас, позиция Словакии не изменилась. Словакия блокирует 18-й пакет санкций против России, пока не получит четкие гарантии от Еврокомиссии по компенсации убытков, которые принесет планируемый полный отказ Евросоюза от закупок российского газа (с 1 января 2028 года - ред.)", - сказал собеседник.

На вопрос, может ли измениться позиция Словакии завтра, он ответил лаконично: "Все может быть".

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