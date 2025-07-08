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Новости Санкции ЕС против России
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Послы ЕС завтра рассмотрят 18-й пакет санкций против РФ. Словакия позицию не изменила, - СМИ

18-й пакет санкций против России Словакия не изменила свою позицию

Комитет постоянных представителей ЕС 9 июля снова рассмотрят проект 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Позиция Словакии по его блокированию не изменилась.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсуждение 18-го пакета санкций против Российской Федерации есть в повестке дня Coreper на завтра (9 июля, - Ред.) Но не могу спрогнозировать, будет ли он утвержден или будет продолжен блокироваться Словакией", - рассказал информированный чиновник ЕС.

Он добавил, что "есть надежда на положительное решение уже завтра или на этой неделе".

Читайте: Словакия во второй раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России, - СМИ

В то же время, источники издания в правительстве Словакии уверяют, что сейчас ситуация остается "такой же, как была в прошлую пятницу", когда пакет санкций не был утвержден.

"По состоянию на сейчас, позиция Словакии не изменилась. Словакия блокирует 18-й пакет санкций против России, пока не получит четкие гарантии от Еврокомиссии по компенсации убытков, которые принесет планируемый полный отказ Евросоюза от закупок российского газа (с 1 января 2028 года - ред.)", - сказал собеседник.

На вопрос, может ли измениться позиция Словакии завтра, он ответил лаконично: "Все может быть".

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***** они нужни если одна страна решает все
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08.07.2025 16:54 Ответить
Поки ЄС не змінить законодавство щодо одноголосного голосування, будь-яка країна з Фіцами та Орбанами матиме всіх інших.
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08.07.2025 17:09 Ответить
поки Україна не припинить прокачку кацапської нафти для Угорщіни і Словатчини нічого не зміниться.
і про це розлядалово 18 пакету найпотужніших санкцій проти русні
ми будемо щє читати через років 5 так точно.
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08.07.2025 16:56 Ответить
Якшо словаки не можуть адаптуватися до реалій і модернізуватися, то вони і не повинні диктувати остальним, хворе кача померає в джунглях, воно або вспіває за стаєю, або стає обідом!
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08.07.2025 16:59 Ответить
Словаччина стала єдиним союзником Третього Райху, що атакував Другу Річ Посполиту у вересні 1939 р.
22 червня 1941 р. Тісо видав наказ про мобілізацію армії. На наступний день Словаччина оголосила війну Радянському Союзу, а 24 червня 1941 р. словацьке військо перейшло радянський кордон у районі річки Сян. 27 червня словаки отримали наказ знищити радянські ДОТи в районі Сянок-Залуж-Лісько і успішно виконали це завдання.

Один з німецьких офіцерів, характеризуючи словаків у своєму донесенні, писав:

"Це хоробрі і витривалі солдати з дуже гарною дисципліною". Пізніше дивізія взяла участь в захопленні Ростова, де билася пліч-о-пліч з дивізією СС "Вікінг".

І що ще чекати від ціх. котрі завжди на короткому поводку диктаторів які нищать сотні мілліонів. Ці словачинні на підтанцовках!
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08.07.2025 17:09 Ответить
 
 