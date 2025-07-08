Посли ЄС завтра розглянуть 18-й пакет санкцій проти РФ. Словаччина позицію не змінила, - ЗМІ

Комітет постійних представників ЄС 9 липня знову розглянуть проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Позиція Словаччини щодо його блокування не змінилася.

Про це пише Європейська правда із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорення 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації є в порядку денному Coreper на завтра (9 липня – ред.). Але не можу спрогнозувати, чи буде він затверджений, чи буде продовжений блокуватися Словаччиною", - розповів поінформований посадовець ЄС.

Він додав, що "є надія на позитивне рішення вже завтра або цього тижня".

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Водночас джерела видання в уряді Словаччини запевняють, що наразі ситуація залишається "такою самою, як була минулої п’ятниці", коли пакет санкцій не було затверджено.

"Станом на зараз, позиція Словаччини не змінилася. Словаччина блокує 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не отримає чіткі гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесе планована повна відмова Євросоюзу від закупівель російського газу (з 1 січня 2028 року – ред.)", - сказав співрозмовник.

На запитання, чи може змінитися позиція Словаччини завтра, він відповів лаконічно: "Все може бути".

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