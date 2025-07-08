Посли ЄС завтра розглянуть 18-й пакет санкцій проти РФ. Словаччина позицію не змінила, - ЗМІ
Комітет постійних представників ЄС 9 липня знову розглянуть проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Позиція Словаччини щодо його блокування не змінилася.
Про це пише Європейська правда із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорення 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації є в порядку денному Coreper на завтра (9 липня – ред.). Але не можу спрогнозувати, чи буде він затверджений, чи буде продовжений блокуватися Словаччиною", - розповів поінформований посадовець ЄС.
Він додав, що "є надія на позитивне рішення вже завтра або цього тижня".
Водночас джерела видання в уряді Словаччини запевняють, що наразі ситуація залишається "такою самою, як була минулої п’ятниці", коли пакет санкцій не було затверджено.
"Станом на зараз, позиція Словаччини не змінилася. Словаччина блокує 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не отримає чіткі гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесе планована повна відмова Євросоюзу від закупівель російського газу (з 1 січня 2028 року – ред.)", - сказав співрозмовник.
На запитання, чи може змінитися позиція Словаччини завтра, він відповів лаконічно: "Все може бути".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і про це розлядалово 18 пакету найпотужніших санкцій проти русні
ми будемо щє читати через років 5 так точно.
22 червня 1941 р. Тісо видав наказ про мобілізацію армії. На наступний день Словаччина оголосила війну Радянському Союзу, а 24 червня 1941 р. словацьке військо перейшло радянський кордон у районі річки Сян. 27 червня словаки отримали наказ знищити радянські ДОТи в районі Сянок-Залуж-Лісько і успішно виконали це завдання.
Один з німецьких офіцерів, характеризуючи словаків у своєму донесенні, писав:
"Це хоробрі і витривалі солдати з дуже гарною дисципліною". Пізніше дивізія взяла участь в захопленні Ростова, де билася пліч-о-пліч з дивізією СС "Вікінг".
І що ще чекати від ціх. котрі завжди на короткому поводку диктаторів які нищать сотні мілліонів. Ці словачинні на підтанцовках!