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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Посли ЄС завтра розглянуть 18-й пакет санкцій проти РФ. Словаччина позицію не змінила, - ЗМІ

18 пакет санкцій проти Росії Словаччина не змінила свою позицію

Комітет постійних представників ЄС 9 липня знову розглянуть проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Позиція Словаччини щодо його блокування не змінилася.

Про це пише Європейська правда із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорення 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації є в порядку денному Coreper на завтра (9 липня – ред.). Але не можу спрогнозувати, чи буде він затверджений, чи буде продовжений блокуватися Словаччиною", - розповів поінформований посадовець ЄС.

Він додав, що "є надія на позитивне рішення вже завтра або цього тижня".

Читайте: Словаччина вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, – ЗМІ

Водночас джерела видання в уряді Словаччини запевняють, що наразі ситуація залишається "такою самою, як була минулої п’ятниці", коли пакет санкцій не було затверджено.

"Станом на зараз, позиція Словаччини не змінилася. Словаччина блокує 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не отримає чіткі гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесе планована повна відмова Євросоюзу від закупівель російського газу (з 1 січня 2028 року – ред.)", - сказав співрозмовник.

На запитання, чи може змінитися позиція Словаччини завтра, він відповів лаконічно: "Все може бути".

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***** они нужни если одна страна решает все
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08.07.2025 16:54 Відповісти
Поки ЄС не змінить законодавство щодо одноголосного голосування, будь-яка країна з Фіцами та Орбанами матиме всіх інших.
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08.07.2025 17:09 Відповісти
поки Україна не припинить прокачку кацапської нафти для Угорщіни і Словатчини нічого не зміниться.
і про це розлядалово 18 пакету найпотужніших санкцій проти русні
ми будемо щє читати через років 5 так точно.
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08.07.2025 16:56 Відповісти
Якшо словаки не можуть адаптуватися до реалій і модернізуватися, то вони і не повинні диктувати остальним, хворе кача померає в джунглях, воно або вспіває за стаєю, або стає обідом!
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08.07.2025 16:59 Відповісти
Словаччина стала єдиним союзником Третього Райху, що атакував Другу Річ Посполиту у вересні 1939 р.
22 червня 1941 р. Тісо видав наказ про мобілізацію армії. На наступний день Словаччина оголосила війну Радянському Союзу, а 24 червня 1941 р. словацьке військо перейшло радянський кордон у районі річки Сян. 27 червня словаки отримали наказ знищити радянські ДОТи в районі Сянок-Залуж-Лісько і успішно виконали це завдання.

Один з німецьких офіцерів, характеризуючи словаків у своєму донесенні, писав:

"Це хоробрі і витривалі солдати з дуже гарною дисципліною". Пізніше дивізія взяла участь в захопленні Ростова, де билася пліч-о-пліч з дивізією СС "Вікінг".

І що ще чекати від ціх. котрі завжди на короткому поводку диктаторів які нищать сотні мілліонів. Ці словачинні на підтанцовках!
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08.07.2025 17:09 Відповісти
 
 