Евросоюз сотрудничает с США по санкциям против РФ, но самым насущным сейчас является принятие 18-го пакета ЕС, - Домбровскис

В вопросе санкций против России Европейский Союз сотрудничает с Соединенными Штатами с самого начала российской агрессии в Украине, однако сейчас сосредотачивается на принятии собственного, 18-го пакета санкций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис во время брифинга в Брюсселе.

Так, относительно того, координирует ли ЕС сейчас с сенаторами США новые санкции против России, он отметил, что Евросоюз сотрудничает с США по санкциям с самого начала российской агрессии в Украине.

"Мы сотрудничаем не только с США, но и с другими партнерами G7 и другими единомышленниками. Потому что важно создать как можно более широкую коалицию по этим санкциям и повысить их эффективность", - сказал еврокомиссар.

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По его словам, взаимодействие с американцами продолжается, тогда как самым насущным вопросом для ЕС сейчас является "принятие 18-го пакета санкций, предложенного Европейской комиссией".

Домбровскис добавил, что этот вопрос был поднят на сегодняшнем заседании Совета ЕС по вопросам экономики и финансов, а Еврокомиссия призывает государства-члены завершить обсуждение этого вопроса, чтобы срочно достичь политического согласия по новому пакету антироссийских санкций.

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