Євросоюз співпрацює зі США щодо санкцій проти РФ, але найнагальнішим зараз є ухвалення 18-го пакету ЄС, - Домбровскіс

У питанні санкцій проти Росії Європейський Союз співпрацює зі Сполученими Штатами із самого початку російської агресії в Україні, однак зараз зосереджується на ухваленні власного, 18-го пакету санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс під час брифінгу у Брюсселі.

Так, стосовно того, чи координує ЄС зараз із сенаторами США нові санкції проти Росії, він зазначив, що Євросоюз співпрацює зі США щодо санкцій із самого початку російської агресії в Україні.

"Ми співпрацюємо не лише зі США, але й з іншими партнерами G7 та іншими однодумцями. Тому що важливо створити якомога ширшу коаліцію щодо цих санкцій та підвищити їх ефективність", - сказав єврокомісар.

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За його словами, взаємодія з американцями триває, тоді як найнагальнішим питанням для ЄС зараз є "ухвалення 18-го пакету санкцій, запропонованого Європейською комісією".

Домбровскіс додав, що це питання було порушено на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС з питань економіки та фінансів, а Єврокомісія закликає держави-члени завершити обговорення цього питання, щоб терміново досягти політичної згоди щодо нового пакета антиросійських санкцій.

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