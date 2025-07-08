РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9666 посетителей онлайн
Новости
2 464 26

Темпы сбора зерновых в России стремительно падают, - СВР

В России падают темпы сбора зерновых. В чем причина

В России фиксируют резкое падение темпов сбора зерновых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки.

Так, по состоянию на 3 июля собрано всего 3,8 млн т зерна - вчетверо меньше, чем в прошлом году (16,5 млн т). Средняя урожайность упала с 41 до 31 центнера с гектара.

"Южный и Северо-Кавказский округа демонстрируют наибольшее отставание: соответственно 2 млн т против 11,4 млн т и 1,5 млн т против 4,5 млн т в прошлом году. На временно оккупированных территориях Украины собрано почти вдвое меньше урожая, чем в 2024-м", - говорится в сообщении.

Также читайте: В состоянии стагнации находится 69% российской экономики, - СВР

Среди ключевых причин в СВР назвали затяжную засуху (чрезвычайное положение в нескольких районах Ростовской области), девальвацию качественных семян из-за западных санкций (потеря до 70 % импортного фонда) и инфляционное давление.

Тарифы на электроэнергию выросли на 11,5 %, бензин - на 12 % только за июнь.

"Кроме того, правительственная политика в отношении экспорта оказалась неэффективной: при низких мировых ценах ($222-228 за тонну) аграрии не исчерпали квоту на экспорт пшеницы, оставив более 1,8 млн т в стране", - добавили там.

Также читайте: Россия наладила производство дронов через Китай в обход санкций, - Bloomberg

Автор: 

зерно (1072) россия (96521) СВР (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Благаю тебе Боже, підпали всю пшиницю та зернові на Параші шо чомусь себе Россією кличе.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:29 Ответить
+6
Краще б власний урожай аналізували!
показать весь комментарий
08.07.2025 17:29 Ответить
+4
Чи когось з Українців *** падіння темпів збирання зернових в раші? Це називається переключити увагу суспільства на непотрібний об'єкт. Пліснява.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б власний урожай аналізували!
показать весь комментарий
08.07.2025 17:29 Ответить
в Україні голода не буде !

нє дождьотєсь !

.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:57 Ответить
Благаю тебе Боже, підпали всю пшиницю та зернові на Параші шо чомусь себе Россією кличе.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:29 Ответить
І тоді вони всі припруться сюди... Та ну на....
показать весь комментарий
08.07.2025 17:46 Ответить
До Кітаю. Кожанів жерти.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:51 Ответить
Краще б нащадки андрофагів згадали свої стародавні традиції, - почали жерти один одного 😈
показать весь комментарий
08.07.2025 17:54 Ответить
в Монголії картоха гарна - Сибир забеспечують

.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:58 Ответить
трава з півн.кореї..
мох, шишки, березовий сік.. з м'якоттю,
рєпа, лико та лишайник..
показать весь комментарий
08.07.2025 18:02 Ответить
Стісняюсь запитать, що таке ,,кожани,, Це те що сосати можна?
показать весь комментарий
08.07.2025 18:49 Ответить
Стісняться можно, соромитись не треба.
Не соромтесь звирнутись до підручника біології. На Параші таку науку знають?
От вам на Параші все сосати да сосати, шо у кадирівців не насмоктались?
показать весь комментарий
08.07.2025 19:31 Ответить
а що, зараз не пруться?
показать весь комментарий
08.07.2025 17:58 Ответить
Ну хоч не всі, а поки що лише самі й#бнуті.
показать весь комментарий
08.07.2025 18:13 Ответить
вони всі.. йо****бнуті..
показать весь комментарий
08.07.2025 18:15 Ответить
Це істина)
показать весь комментарий
08.07.2025 18:19 Ответить
Нет ничего проще чем жечь пшеничные поля в засуху, почему этим никто не занимается?боятся таких же ответных действий?
показать весь комментарий
08.07.2025 17:37 Ответить
Саме час масовано в'їпенити по кацапських НПЗ заради шанування пам'яті про жертви Голодомору.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:37 Ответить
Ото жаль шо ми жевемо зараз у часи інтернету. Так би влада кожень день в газеті вогник писала як там на московії погано,воювати вже нікому,їсти нічого та і танків з літаками все майже нема,заводи всі разбомблені унікальною далекобійною надсекретною лазерною зброєю і ще трохи та ще чуть-чуть треба потерпіти
показать весь комментарий
08.07.2025 17:39 Ответить
Уточніть: раші знову піззєц завтра чи післязавтра?
показать весь комментарий
08.07.2025 17:41 Ответить
вчора післязавтра..
показать весь комментарий
08.07.2025 18:04 Ответить
Обов'язково буде!!! Всі імперії розвалились крім імперії заснованої Чингисханом, але і вона розвалиться. Раша є продовженням імпері Чинисхана.
показать весь комментарий
08.07.2025 19:31 Ответить
Чи когось з Українців *** падіння темпів збирання зернових в раші? Це називається переключити увагу суспільства на непотрібний об'єкт. Пліснява.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:44 Ответить
Така інХВормація як бальзам на душу українця. Все шо погано на параші повинно нас радувати.
показать весь комментарий
08.07.2025 18:54 Ответить
Для населення срасії це не біда, вони можуть їсти рєпу, навоз, один одного на крайняк.
показать весь комментарий
08.07.2025 17:51 Ответить
дермаку з зеленью про щось постійно треба звіздити, аби не про те, як ці дві пад*ли здали Україну!
показать весь комментарий
08.07.2025 17:52 Ответить
"У Росії фіксують різке падіння темпів збору зернових" бо все, що можна було українське спздти і видати за кацапське, як було у перші роки окупації України, вже скінчилося..
показать весь комментарий
08.07.2025 18:28 Ответить
 
 