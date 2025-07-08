В России фиксируют резкое падение темпов сбора зерновых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки.

Так, по состоянию на 3 июля собрано всего 3,8 млн т зерна - вчетверо меньше, чем в прошлом году (16,5 млн т). Средняя урожайность упала с 41 до 31 центнера с гектара.

"Южный и Северо-Кавказский округа демонстрируют наибольшее отставание: соответственно 2 млн т против 11,4 млн т и 1,5 млн т против 4,5 млн т в прошлом году. На временно оккупированных территориях Украины собрано почти вдвое меньше урожая, чем в 2024-м", - говорится в сообщении.

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Среди ключевых причин в СВР назвали затяжную засуху (чрезвычайное положение в нескольких районах Ростовской области), девальвацию качественных семян из-за западных санкций (потеря до 70 % импортного фонда) и инфляционное давление.

Тарифы на электроэнергию выросли на 11,5 %, бензин - на 12 % только за июнь.

"Кроме того, правительственная политика в отношении экспорта оказалась неэффективной: при низких мировых ценах ($222-228 за тонну) аграрии не исчерпали квоту на экспорт пшеницы, оставив более 1,8 млн т в стране", - добавили там.

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