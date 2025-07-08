У Росії фіксують різке падіння темпів збору зернових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Так, станом на 3 липня зібрано лише 3,8 млн т зерна - вчетверо менше, ніж торік (16,5 млн т). Середня врожайність впала з 41 до 31 центнера з гектара.

"Південний і Північно-Кавказький округи демонструють найбільше відставання: відповідно 2 млн т проти 11,4 млн т і 1,5 млн т проти 4,5 млн т минулого року. На тимчасово окупованих територіях України – зібрано майже вдвічі менше врожаю, ніж у 2024-му", - йдеться в повідомленні.

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Серед ключових причин у СЗР назвали затяжну посуху (надзвичайний стан у кількох районах Ростовської області), девальвацію якісного насіння через західні санкції (втрата до 70 % імпортного фонду) та інфляційний тиск.

Тарифи на електроенергію зросли на 11,5 %, бензин – на 12 % лише за червень.

"Крім того, урядова політика щодо експорту виявилася неефективною: за низьких світових цін ($222–228 за тонну) аграрії не вичерпали квоту на експорт пшениці, залишивши понад 1,8 млн т у країні", - додали там.

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