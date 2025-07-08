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Темпи збору зернових у Росії стрімко падають, - СЗР

У Росії падають темпи збору зернових. В чому причина

У Росії фіксують різке падіння темпів збору зернових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Так, станом на 3 липня зібрано лише 3,8 млн т зерна - вчетверо менше, ніж торік (16,5 млн т). Середня врожайність впала з 41 до 31 центнера з гектара.

"Південний і Північно-Кавказький округи демонструють найбільше відставання: відповідно 2 млн т проти 11,4 млн т і 1,5 млн т проти 4,5 млн т минулого року. На тимчасово окупованих територіях України – зібрано майже вдвічі менше врожаю, ніж у 2024-му", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У стані стагнації перебуває 69% російської економіки, - СЗР

Серед ключових причин у СЗР назвали затяжну посуху (надзвичайний стан у кількох районах Ростовської області), девальвацію якісного насіння через західні санкції (втрата до 70 % імпортного фонду) та інфляційний тиск.

Тарифи на електроенергію зросли на 11,5 %, бензин – на 12 % лише за червень.

"Крім того, урядова політика щодо експорту виявилася неефективною: за низьких світових цін ($222–228 за тонну) аграрії не вичерпали квоту на експорт пшениці, залишивши понад 1,8 млн т у країні", - додали там.

Читайте: Україна може значно збільшити переробку різних культур. Завантаженість потужностей складає лише 65%

Автор: 

зерно (3146) росія (66594) СЗР Служба зовнішньої розвідки (135)


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Топ коментарі
+9
Благаю тебе Боже, підпали всю пшиницю та зернові на Параші шо чомусь себе Россією кличе.
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08.07.2025 17:29 Відповісти
+5
Краще б власний урожай аналізували!
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08.07.2025 17:29 Відповісти
+4
Чи когось з Українців *** падіння темпів збирання зернових в раші? Це називається переключити увагу суспільства на непотрібний об'єкт. Пліснява.
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08.07.2025 17:44 Відповісти
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Краще б власний урожай аналізували!
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08.07.2025 17:29 Відповісти
в Україні голода не буде !

нє дождьотєсь !

.
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08.07.2025 17:57 Відповісти
Благаю тебе Боже, підпали всю пшиницю та зернові на Параші шо чомусь себе Россією кличе.
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08.07.2025 17:29 Відповісти
І тоді вони всі припруться сюди... Та ну на....
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08.07.2025 17:46 Відповісти
До Кітаю. Кожанів жерти.
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08.07.2025 17:51 Відповісти
Краще б нащадки андрофагів згадали свої стародавні традиції, - почали жерти один одного 😈
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08.07.2025 17:54 Відповісти
в Монголії картоха гарна - Сибир забеспечують

.
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08.07.2025 17:58 Відповісти
трава з півн.кореї..
мох, шишки, березовий сік.. з м'якоттю,
рєпа, лико та лишайник..
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08.07.2025 18:02 Відповісти
Стісняюсь запитать, що таке ,,кожани,, Це те що сосати можна?
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08.07.2025 18:49 Відповісти
а що, зараз не пруться?
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08.07.2025 17:58 Відповісти
Ну хоч не всі, а поки що лише самі й#бнуті.
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08.07.2025 18:13 Відповісти
вони всі.. йо****бнуті..
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08.07.2025 18:15 Відповісти
Це істина)
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08.07.2025 18:19 Відповісти
Нет ничего проще чем жечь пшеничные поля в засуху, почему этим никто не занимается?боятся таких же ответных действий?
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08.07.2025 17:37 Відповісти
Саме час масовано в'їпенити по кацапських НПЗ заради шанування пам'яті про жертви Голодомору.
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08.07.2025 17:37 Відповісти
Ото жаль шо ми жевемо зараз у часи інтернету. Так би влада кожень день в газеті вогник писала як там на московії погано,воювати вже нікому,їсти нічого та і танків з літаками все майже нема,заводи всі разбомблені унікальною далекобійною надсекретною лазерною зброєю і ще трохи та ще чуть-чуть треба потерпіти
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08.07.2025 17:39 Відповісти
Уточніть: раші знову піззєц завтра чи післязавтра?
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08.07.2025 17:41 Відповісти
вчора післязавтра..
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08.07.2025 18:04 Відповісти
Чи когось з Українців *** падіння темпів збирання зернових в раші? Це називається переключити увагу суспільства на непотрібний об'єкт. Пліснява.
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08.07.2025 17:44 Відповісти
Така інХВормація як бальзам на душу українця. Все шо погано на параші повинно нас радувати.
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08.07.2025 18:54 Відповісти
Для населення срасії це не біда, вони можуть їсти рєпу, навоз, один одного на крайняк.
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08.07.2025 17:51 Відповісти
дермаку з зеленью про щось постійно треба звіздити, аби не про те, як ці дві пад*ли здали Україну!
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08.07.2025 17:52 Відповісти
"У Росії фіксують різке падіння темпів збору зернових" бо все, що можна було українське спздти і видати за кацапське, як було у перші роки окупації України, вже скінчилося..
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08.07.2025 18:28 Відповісти
 
 