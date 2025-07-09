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Новости Госслужащим нужно будет пройти через армию
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Мужчины будут обязаны пройти военную службу, чтобы стать госслужащими, - законопроект

Госслужащие должны сначала пройти военную службу

Мужчины в возрасте до 60 лет обязаны будут пройти именно военную службу для назначения на должности государственной службы.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13347, который предусматривает эту норму, информирует Цензор.НЕТ.

В сравнительной таблице к проекту указано, что на сегодня, согласно статье 19 Закона Украины "О государственной службе", стать государственными служащими не могут мужчины в возрасте до 60 лет, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Новый законопроект предлагает убрать из действующей нормы упоминание о прохождении базовой общевойсковой подготовки как альтернативу военной службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество госслужащих в Украине за пять лет сократилось на 43 тысячи, - Шмыгаль

Таким образом, 19 статья закона будет предусматривать:

"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, которое не прошло военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе".

Такую же норму предлагается применить к прокурорам.

В то же время, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил, что этим законопроектом предусматривается трансформация общевойсковой подготовки соискателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению соискателей высшего, профессионального предвысшего, полного общего среднего образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял размеры надбавок и порядок премирования госслужащих

Типовая программа подготовки к национальному сопротивлению для учреждений высшего, профессионального предвысшего образования будет утверждаться МОН по согласованию с Минобороны.

Там рассказали, что будут созданы центры подготовки к национальному сопротивлению с определением оснований приобретения, хранения, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему такими центрами, а также определение порядка получения соответствующих разрешений.

Автор: 

армия (8510) законопроект (3242) госслужащие (341)


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Топ комментарии
+11
Так як зараз артисти "воюють" в хорах та ансаблях то проблем не буде ні вкого
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09.07.2025 16:37 Ответить
+9
ЗЕлю теж треба заставити пройти службу як чотирижди уклоніста.
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09.07.2025 16:37 Ответить
+9
Не смішіть мої капці: всі собі "пороблять" УБД, хіба це складно в умовах України?
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09.07.2025 16:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Жінкам теж би не завадило на такі посади мати такий досвід.
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09.07.2025 16:36 Ответить
Досвід чого потрібен жінці -держслужбовцю ? (( Так як послиці у США - ресторатора ? ((
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09.07.2025 16:39 Ответить
Особливо безуглій та третяковій..та іншим хворим жіночої статі.
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09.07.2025 16:39 Ответить
Безуглій зброю видавати не можна.
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09.07.2025 16:52 Ответить
Та може самострєл. Згадалась ще гадя савченко. Тварючка, товариш розповідав, як вона в полон потрапила..а потім - яку її привезли, корову..і в якому стані наших дістають з полону..то ми самі бачимо.
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09.07.2025 17:12 Ответить
Гадє автомат видавали зі спиленим бойком. Так було безпечніше.
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09.07.2025 17:15 Ответить
гадя завела наших у пастку..їх поклали, а її, корову, в полон типу взяли..визволяли потім..
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09.07.2025 17:34 Ответить
третьяковій також - вона стерилізувати нею побіжить, ДОБРЕ, щоб себе, але ж не факт.
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09.07.2025 17:02 Ответить
гарний закон !
але з поправкою - щоб стати президентом треба мати звання Генерала, як в Ізраілі.
наприклад, Генерал-полковник Залужний, із нагородою Герой України, може бути президентом, а чотирижди Ухилянт ЗЄльоний - ні.

до речі, так думають українці, 73% з яких довіряють Генералу Залужному.
правільно думають, бо поки існує рашка, доти існує загроза Україні

.
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09.07.2025 16:55 Ответить
Це той, що йому дисертацію ківалов захистив??????!!! То ще й і 73 відсотків підрахував!!!!
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09.07.2025 17:00 Ответить
73% це той самий ! ЗЄльоний.

.
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09.07.2025 17:10 Ответить
Ну, в біографії Зеленського вас, безумовно, нічого не хвилює...
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09.07.2025 17:11 Ответить
Дисертацію захищали у ківалова, бо ківалов має доступ до державної таємниці. Як би це дивно не було.
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09.07.2025 17:18 Ответить
Жінкам - або по 1 дитині на кожні 7 років стажу!
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09.07.2025 17:36 Ответить
Так як зараз артисти "воюють" в хорах та ансаблях то проблем не буде ні вкого
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09.07.2025 16:37 Ответить
ЗЕлю теж треба заставити пройти службу як чотирижди уклоніста.
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09.07.2025 16:37 Ответить
авжеж, за його військовою спеціальністю - писар, чи то пісяр, рояль його розбереш
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09.07.2025 16:57 Ответить
Тобто тепер усіх чоловіків з ВЦА , податкової та прокуратури відправлять до ЗСУ бо там одиниці строкову служили ? (( Ну , ну ........
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09.07.2025 16:38 Ответить
Ви статтю не читали?
"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби".
Тобто тих хто вже є чи був держслужбовцями, це взагалі ніяк не стосується.
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09.07.2025 16:49 Ответить
а как же дети? (или внуки)
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09.07.2025 17:00 Ответить
А діти й онуки живуть в іншій країні вже на вкрадені гроші.
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09.07.2025 17:02 Ответить
Вперше на саме цю державну службу чи вперше саме ця особа чоловічої статті?Так навчились писати закони наші нардепи що воно ніби закон,а ніби і якась дурня...Яскравий приклад ситуація з президентом,термін якого ніби і скінчився,і ніби не скінчився...з однієї сторони так,з другої ні...
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09.07.2025 17:01 Ответить
Там все чітко написано - немає "саме цієї державної служби", саме цією може бути посада, а державна служба - це загальне поняття.
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09.07.2025 17:04 Ответить
В законі будуть прописані ціни на купівлю статусу УБД, чи відмітки у військовому квитку?
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09.07.2025 16:38 Ответить
"тарифи" встановлені ще з часів СВО в Югославії..тільки ростуть вони, інфляція клята..
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09.07.2025 16:40 Ответить
Не смішіть мої капці: всі собі "пороблять" УБД, хіба це складно в умовах України?
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09.07.2025 16:38 Ответить
на всякого псевдо УБД великого чиновника є журналіст Ніколов

.
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09.07.2025 16:58 Ответить
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09.07.2025 17:01 Ответить
А, тобто зелені відразу стануть непридатними..
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09.07.2025 16:38 Ответить
вони й так уже зівьяли та згнили
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09.07.2025 16:59 Ответить
Ну звичайно ! Хіба може нормальна людина вступити в партію ЗЕ? Там тільки хворі на голову. Чого варта Манька Безголова,... нє, Безугла здається, або свиноматка Третьякова? Хоча, якщо Третьякову пустити в піхоту, то кацапня від її виду буде сотнями здаватись.
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09.07.2025 17:03 Ответить
Третякову в реалі знала..отот мем - боже, яке воно кончене - то до неї.
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09.07.2025 17:05 Ответить
Так за гроші намалюють собі військову службу - Хмельницьких і не тільки -- прокурорів - інвалідів - вже переловили - чи ше в бігах?
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09.07.2025 16:38 Ответить
Сама суть законопроекту правильна. Залишилося вирішити проблему корупції та блату
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09.07.2025 16:39 Ответить
ну взагалі то непогано, але є питання?
тих держcлужбовців,
якi не проходили військови службу виганяти будемо?
шо і бубу теж?
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09.07.2025 16:42 Ответить
Три года отходил в хаки, зачтут за службу.
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09.07.2025 16:44 Ответить
в хакі ложився, в хакі вставав!
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09.07.2025 17:10 Ответить
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09.07.2025 17:11 Ответить
Та ну..

Відразу - в хакі лягало..
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09.07.2025 17:25 Ответить
Якщо прочитати статтю, то питаннь не буде.
Тих, хто вже є чи колись був держслужбовцем, це взагалі жодним чином не стосується - тільки тих, хто ВПЕРШЕ хоче стати держслужбовцем.
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09.07.2025 16:50 Ответить
саме про те і казав - зелений потужняк, та щє і незламний,,,
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09.07.2025 16:57 Ответить
і права йуних пєнсіонєров-лєнінцев теж грубо порушені! )
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09.07.2025 16:47 Ответить
"...крім осіб, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби" - ось вона, та сама лазівка для "своїх".
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09.07.2025 16:48 Ответить
А шо там по європейськім цінностям, рівності прав чоловіків і жінок?
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09.07.2025 16:44 Ответить
Дещо служив, дещо бачив.
Для цього сорту військова служба полягала (і полягатиме!) лише в носінні форми.
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09.07.2025 16:45 Ответить
Тобто для жінок таких обмежень не буде.
Хоча - поh. Я всеодно туди ніколи не збирався.
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09.07.2025 16:46 Ответить
Куми, свати непридатні будуть працювати на державній службі, якщо місце буде хлібним. Особливо нічого не зміниться.
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09.07.2025 16:46 Ответить
А зараз там хто?
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09.07.2025 16:47 Ответить
Так я ж і кажу' "особливо нічого не зміниться"
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09.07.2025 16:49 Ответить
Тобто всіх "ненавчених воювати" (с) звільнять?
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09.07.2025 16:46 Ответить
Тобто тих, хто вже є держслужбовцем чи колись ним був - ця стаття взагалі не стосується. Мова лише про перше призначення.
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09.07.2025 16:51 Ответить
Тоді ні про що.
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09.07.2025 16:59 Ответить
Питання, а скільки зараз таких держслужбовців, що проходили службу в ЗСУ? Десь 0.00%? Це буде краще любої люстрації...
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09.07.2025 16:46 Ответить
Не буде. Перечитайте статтю. Тих, хто вже є держслужбовцем, це не стосується.
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09.07.2025 16:52 Ответить
".....крім осіб, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби". Джерело: https://censor.net/ua/n3562377
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09.07.2025 16:46 Ответить
просто стати держслужбовцем стане дорожче чим було і є ))
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09.07.2025 16:50 Ответить
Ця служба буде в буковелі!
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09.07.2025 16:50 Ответить
А ще як самі держслужбовці, так і їхні сім'ї зобов'язані постійно проживати на території України і не мати ніяких рахунків та майна за кордоном. Не подобається - на кисень! Знайдуться ті кого це влаштує.
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09.07.2025 16:51 Ответить
Як тільки спробують таке запропонувати - то чиновники відразу заволають про дискримінацію, свободу пересування і демократично-європейські цінності. Проте, з радістю заборонять виїзд посполитим.
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09.07.2025 16:55 Ответить
У відрядження чи у відпустку - будь ласка, це цілком нормально та прийнятно.
Ми ж не настільки кровожерливі
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09.07.2025 16:56 Ответить
Нажаль, це лише рожеві мрії.
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09.07.2025 16:58 Ответить
тобто, в чиновниках ніяких інвалідів та непригодних?
оце, я розумію!
с п а р т а!!!!
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09.07.2025 16:51 Ответить
Тобто ти тільки що визнав, що строчиш коменти, взагалі не читаючи статті, хоча вона досить невелика. Бо відповідь на твоє питання є у статті.
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09.07.2025 16:54 Ответить
ніфіга ти фанат зелених дегенератів мародерів.
кожну букву вичитуєш, що висирає ротом зе!гундосий?
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09.07.2025 16:55 Ответить
Люди, у яких є щось у голові, не коментуватимуть статтю, яку вони не читали, так роблять лише дегенерати.
А статті не Цензор.Нет не "висирає ротом зе!гундосий", йолопе, їх пишуть жерналісти Цензор.нет.
Ти нахєра сидиш на новостному ресурсі, якщо не читаєш новин? Чисто висери ліпиш за гроші? І по чому ж ти продаєшся, шльондро?
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09.07.2025 16:59 Ответить
от, тільки не треба заглядати мені у рот.
все, що заробив, все моє.
знайди собі інше, жебрак!
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09.07.2025 17:02 Ответить
А, ну тобто таки за гроші гавняєш.
Я такою "роботою" для нікчем і не займався би. У мене є реальна професія і реальна робота і на відміну від тебе - я совість не продаю.
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09.07.2025 17:06 Ответить
тому з двох аків строчиш, реально професійно роботящий ти наш?
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09.07.2025 17:09 Ответить
З яких "двох акків", дегенерате?
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09.07.2025 17:10 Ответить
І чим все скінчилось? Спарта врешті решт виродилась в типову олігархію. Нащо нам це, коли олігархія в нас і так вже є?
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09.07.2025 16:56 Ответить
я тебе прошу, тільки не душні.
і так життя в гімно, так ще ви тут на серйозних щах катаєтесь.
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09.07.2025 17:00 Ответить
знайди собі інше, жебрак!
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09.07.2025 17:06 Ответить
В такому разі чинні держслужбовці також мають пройти військову службу.
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09.07.2025 16:54 Ответить
криворогульні нехай складають повноваження
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09.07.2025 16:55 Ответить
А може, па тіхаму, в лєс??
А де зміни до ККУ щодо покарання рецидивістів-ухилянтів, ригоАНАЛІВ та х помічників, з 2014 року????
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09.07.2025 16:55 Ответить
Інвалідність - не дорого коштує, для них безкоштовно!!!!!!!!!!!
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09.07.2025 16:55 Ответить
Колеги прошу проголосувати за останній на цьому пленарному тижні законопроект......пи.пи.пи.пи за 3 голоси....рішення не прийнято!!! дякую колеги за сумлінну працю! наступне засідання в вересні,всім гарних подорожей та теплого моря. Стефанчук
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09.07.2025 17:01 Ответить
Усіх держслужбовців на фронт - тоді буде лад!!!!!!!!
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09.07.2025 17:03 Ответить
Та ви дістали!! Реал в курсі, що до держслужбовців ввдносяться й МЧС та медики??
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09.07.2025 17:32 Ответить
так ті що сидять на потоках і так всі інваліди
є ще інша група вояк. які після 2014 року їхали " в відрядження " на війну , сиділи в штабі тиждень - два і вуаля - свіжоспечений УБД з пожиттєвими пільгами. ВСЯ поліцейська еліта Києва своїм синочкам такі справки поробила ( інфо від інсайда )
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09.07.2025 17:04 Ответить
З пустого в порожнє.
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09.07.2025 17:17 Ответить
Nemo potest ad officium nisi civis.
Solus civis potest militāre.
і від нас - солі кві ін екзерсіту мілітаверунт мунера публіка тенере поссунт.

звучить файно, але думаю аж так не буде
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09.07.2025 17:29 Ответить
пуста рада і Банкова...
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09.07.2025 17:29 Ответить
І всі хто претендуватиме на посаду президента, депутатів, мінстрів, їх радників і консультантів, митників і податківців....🔥🔥🔥
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09.07.2025 17:34 Ответить
То тепер зеленський піде служити чи визнають непридатним?
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09.07.2025 17:40 Ответить
так, цей персонаж непридатен і профнездатний
він пісюаніст....- майже поганюлик
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09.07.2025 17:45 Ответить
 
 