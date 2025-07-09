Мужчины будут обязаны пройти военную службу, чтобы стать госслужащими, - законопроект

Мужчины в возрасте до 60 лет обязаны будут пройти именно военную службу для назначения на должности государственной службы.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13347, который предусматривает эту норму, информирует Цензор.НЕТ.

В сравнительной таблице к проекту указано, что на сегодня, согласно статье 19 Закона Украины "О государственной службе", стать государственными служащими не могут мужчины в возрасте до 60 лет, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.

Новый законопроект предлагает убрать из действующей нормы упоминание о прохождении базовой общевойсковой подготовки как альтернативу военной службе.

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Таким образом, 19 статья закона будет предусматривать:

"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, которое не прошло военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе".

Такую же норму предлагается применить к прокурорам.

В то же время, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил, что этим законопроектом предусматривается трансформация общевойсковой подготовки соискателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению соискателей высшего, профессионального предвысшего, полного общего среднего образования.

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Типовая программа подготовки к национальному сопротивлению для учреждений высшего, профессионального предвысшего образования будет утверждаться МОН по согласованию с Минобороны.

Там рассказали, что будут созданы центры подготовки к национальному сопротивлению с определением оснований приобретения, хранения, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему такими центрами, а также определение порядка получения соответствующих разрешений.