Мужчины будут обязаны пройти военную службу, чтобы стать госслужащими, - законопроект
Мужчины в возрасте до 60 лет обязаны будут пройти именно военную службу для назначения на должности государственной службы.
Об этом говорится в карточке законопроекта №13347, который предусматривает эту норму, информирует Цензор.НЕТ.
В сравнительной таблице к проекту указано, что на сегодня, согласно статье 19 Закона Украины "О государственной службе", стать государственными служащими не могут мужчины в возрасте до 60 лет, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку или военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе.
Новый законопроект предлагает убрать из действующей нормы упоминание о прохождении базовой общевойсковой подготовки как альтернативу военной службе.
Таким образом, 19 статья закона будет предусматривать:
"На государственную службу не может впервые поступить лицо мужского пола в возрасте до 60 лет, которое не прошло военную службу, кроме лиц, признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе".
Такую же норму предлагается применить к прокурорам.
В то же время, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил, что этим законопроектом предусматривается трансформация общевойсковой подготовки соискателей высшего образования в подготовку к национальному сопротивлению соискателей высшего, профессионального предвысшего, полного общего среднего образования.
Типовая программа подготовки к национальному сопротивлению для учреждений высшего, профессионального предвысшего образования будет утверждаться МОН по согласованию с Минобороны.
Там рассказали, что будут созданы центры подготовки к национальному сопротивлению с определением оснований приобретения, хранения, перевозки и использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему такими центрами, а также определение порядка получения соответствующих разрешений.
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але з поправкою - щоб стати президентом треба мати звання Генерала, як в Ізраілі.
наприклад, Генерал-полковник Залужний, із нагородою Герой України, може бути президентом, а чотирижди Ухилянт ЗЄльоний - ні.
до речі, так думають українці, 73% з яких довіряють Генералу Залужному.
правільно думають, бо поки існує рашка, доти існує загроза Україні
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"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби".
Тобто тих хто вже є чи був держслужбовцями, це взагалі ніяк не стосується.
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тих держcлужбовців,
якi не проходили військови службу виганяти будемо?
шо і бубу теж?
Відразу - в хакі лягало..
Тих, хто вже є чи колись був держслужбовцем, це взагалі жодним чином не стосується - тільки тих, хто ВПЕРШЕ хоче стати держслужбовцем.
Для цього сорту військова служба полягала (і полягатиме!) лише в носінні форми.
Хоча - поh. Я всеодно туди ніколи не збирався.
Ми ж не настільки кровожерливі
оце, я розумію!
с п а р т а!!!!
кожну букву вичитуєш, що висирає ротом зе!гундосий?
А статті не Цензор.Нет не "висирає ротом зе!гундосий", йолопе, їх пишуть жерналісти Цензор.нет.
Ти нахєра сидиш на новостному ресурсі, якщо не читаєш новин? Чисто висери ліпиш за гроші? І по чому ж ти продаєшся, шльондро?
все, що заробив, все моє.
знайди собі інше, жебрак!
Я такою "роботою" для нікчем і не займався би. У мене є реальна професія і реальна робота і на відміну від тебе - я совість не продаю.
і так життя в гімно, так ще ви тут на серйозних щах катаєтесь.
А де зміни до ККУ щодо покарання рецидивістів-ухилянтів, ригоАНАЛІВ та х помічників, з 2014 року????
є ще інша група вояк. які після 2014 року їхали " в відрядження " на війну , сиділи в штабі тиждень - два і вуаля - свіжоспечений УБД з пожиттєвими пільгами. ВСЯ поліцейська еліта Києва своїм синочкам такі справки поробила ( інфо від інсайда )
Solus civis potest militāre.
і від нас - солі кві ін екзерсіту мілітаверунт мунера публіка тенере поссунт.
звучить файно, але думаю аж так не буде
він пісюаніст....- майже поганюлик