Чоловіки зобов’язані будуть пройти військову службу, щоб стати держслужбовцем, - законопроєкт
Чоловіки віком до 60 років зобов’язані будуть пройти саме військову службу для призначення на посади державної служби.
Про це йдеться у картці законопроєкту №13347, який передбачає цю норму, інформує Цензор.НЕТ.
У порівняльній таблиці до проєкту зазначено, що на сьогодні, відповідно до статті 19 Закону України "Про державну службу", стати державним службовцем не можуть чоловіки віком до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.
Натомість новий законопроєкт пропонує прибрати з чинної норми згадку про проходження базової загальновійськової підготовки, як альтернативу військовій службі.
Таким чином, 19 стаття закону передбачатиме:
"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".
Таку ж норму пропонується застосувати до прокурорів.
Водночас комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що цим законопроєктом передбачається трансформація загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти.
Типова програма підготовка до національного спротиву для закладів вищої, фахової передвищої освіти буде затверджуватись МОН за погодженням з Міноборони.
Там пояснили, що будуть створені центри підготовки до національного спротиву із визначенням підстав придбання, зберігання, перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї такими центрами, а також визначення порядку отримання відповідних дозволів.
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Solus civis potest militāre.
і від нас - солі кві ін екзерсіту мілітаверунт мунера публіка тенере поссунт.
звучить файно, але думаю аж так не буде
він пісюаніст....- майже поганюлик
Але не піде у будь-якому випадку.
як був молодший та дурніший придбав якось мопеда 50см3, бо тоді щЕ не треба було на них окремих прав та документів (окрім покупних).. звичайні водійськи права, досвід водіння, мав, як і два авто абсолютно різних за призначенням, які й дОсі вжЕ стоять без діла..
і от з'явилася газова принцеса Йуля, яка пересадила усіх "скутеристів-злодіїв-вбивць" (ТБ і тоді постаралося з "картинкою") з екологічних-економічних мопедів або на авто або на велосипеди, бо ***** потрібно було кудись зливати свою нафту, адже мопеди - то не те, зОвсім не ті потреби у пальному..
мопед безправний стоїть з ТИХ пір й досі у гаражі (як пам'ять та наука), його повністю перекрив велосипед.. гроші потрачені, компенсації за обман - нема (це нормально, нинішніх наївних "безкоштовних" електроентузіастів очикує така сама доля)..
а от шо робити з чиновниками-йуристами-президентами, які ж таки й не пройшлИ військову службу? - а нічого - бо то ж зе сцарі та зе боги - а то - кріпаки-ніхто.. отже голосуйте дебіли й далі по-приколу..
закопроект, за явною ознакою зневажання буби і його шобли,
не розлядати...