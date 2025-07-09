УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9750 відвідувачів онлайн
Новини Держслужбовцям потрібно буде пройти через армію
4 216 117

Чоловіки зобов’язані будуть пройти військову службу, щоб стати держслужбовцем, - законопроєкт

Держслужбовці мають спочатку пройти військову службу

Чоловіки віком до 60 років зобов’язані будуть пройти саме військову службу для призначення на посади державної служби.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13347, який передбачає цю норму, інформує Цензор.НЕТ.

У порівняльній таблиці до проєкту зазначено, що на сьогодні, відповідно до статті 19 Закону України "Про державну службу", стати державним службовцем не можуть чоловіки віком до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Натомість новий законопроєкт пропонує прибрати з чинної норми згадку про проходження базової загальновійськової підготовки, як альтернативу військовій службі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість держслужбовців в Україні за п’ять років скоротилася на 43 тисячі, – Шмигаль

Таким чином, 19 стаття закону передбачатиме:

"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".

Таку ж норму пропонується застосувати до прокурорів.

Водночас комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що цим законопроєктом передбачається трансформація загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив розміри надбавок та порядок преміювання держслужбовців

Типова програма підготовка до національного спротиву для закладів вищої, фахової передвищої освіти буде затверджуватись МОН за погодженням з Міноборони.

Там пояснили, що будуть створені центри підготовки до національного спротиву із визначенням підстав придбання, зберігання, перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї такими центрами, а також визначення порядку отримання відповідних дозволів.

Автор: 

армія (3786) законопроєкт (3643) держслужбовці (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Так як зараз артисти "воюють" в хорах та ансаблях то проблем не буде ні вкого
показати весь коментар
09.07.2025 16:37 Відповісти
+15
ЗЕлю теж треба заставити пройти службу як чотирижди уклоніста.
показати весь коментар
09.07.2025 16:37 Відповісти
+14
Не смішіть мої капці: всі собі "пороблять" УБД, хіба це складно в умовах України?
показати весь коментар
09.07.2025 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
З пустого в порожнє.
показати весь коментар
09.07.2025 17:17 Відповісти
Nemo potest ad officium nisi civis.
Solus civis potest militāre.
і від нас - солі кві ін екзерсіту мілітаверунт мунера публіка тенере поссунт.

звучить файно, але думаю аж так не буде
показати весь коментар
09.07.2025 17:29 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2025 17:53 Відповісти
пуста рада і Банкова...
показати весь коментар
09.07.2025 17:29 Відповісти
І всі хто претендуватиме на посаду президента, депутатів, мінстрів, їх радників і консультантів, митників і податківців....🔥🔥🔥
показати весь коментар
09.07.2025 17:34 Відповісти
Заднім числом "відвоюють" своє, їм не вперше так викручуватися.
показати весь коментар
09.07.2025 18:19 Відповісти
То тепер зеленський піде служити чи визнають непридатним?
показати весь коментар
09.07.2025 17:40 Відповісти
так, цей персонаж непридатен і профнездатний
він пісюаніст....- майже поганюлик
показати весь коментар
09.07.2025 17:45 Відповісти
Вже непридатний. По фейсу видно.
Але не піде у будь-якому випадку.
показати весь коментар
09.07.2025 18:08 Відповісти
..ну і от цікава і красномовна ситуація (та ще й з поправкою на війну та інше)..:
як був молодший та дурніший придбав якось мопеда 50см3, бо тоді щЕ не треба було на них окремих прав та документів (окрім покупних).. звичайні водійськи права, досвід водіння, мав, як і два авто абсолютно різних за призначенням, які й дОсі вжЕ стоять без діла..
і от з'явилася газова принцеса Йуля, яка пересадила усіх "скутеристів-злодіїв-вбивць" (ТБ і тоді постаралося з "картинкою") з екологічних-економічних мопедів або на авто або на велосипеди, бо ***** потрібно було кудись зливати свою нафту, адже мопеди - то не те, зОвсім не ті потреби у пальному..
мопед безправний стоїть з ТИХ пір й досі у гаражі (як пам'ять та наука), його повністю перекрив велосипед.. гроші потрачені, компенсації за обман - нема (це нормально, нинішніх наївних "безкоштовних" електроентузіастів очикує така сама доля)..
а от шо робити з чиновниками-йуристами-президентами, які ж таки й не пройшлИ військову службу? - а нічого - бо то ж зе сцарі та зе боги - а то - кріпаки-ніхто.. отже голосуйте дебіли й далі по-приколу..
показати весь коментар
09.07.2025 18:00 Відповісти
Та вступіть вже на ту державну службу. Легше жити стане !
показати весь коментар
09.07.2025 18:09 Відповісти
sms:
закопроект, за явною ознакою зневажання буби і його шобли,
не розлядати...
показати весь коментар
09.07.2025 18:01 Відповісти
Чергове ніщо...
показати весь коментар
09.07.2025 18:07 Відповісти
Чогось мені кажеться що за такий закон депутани не прогаласують. Вони ж собі не вороги проти себе такі закони приймати. Вони краще ще десять законів приймуть проти холопів
показати весь коментар
09.07.2025 18:10 Відповісти
Клоун через своє шобло відволікає увагу , нічого неприймуть а найпотужнішому це ротрібно щоб і далі мародерити і геноцидити Уераїнців
показати весь коментар
09.07.2025 18:26 Відповісти
Якщо потрапиш на службу до 60-ти здоровим не відпустять!
показати весь коментар
09.07.2025 18:31 Відповісти
Ахахахах к прокурорам. Да да ждите. Это у нас каста неприкасаемых
показати весь коментар
09.07.2025 18:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 