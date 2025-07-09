Чоловіки зобов’язані будуть пройти військову службу, щоб стати держслужбовцем, - законопроєкт

Чоловіки віком до 60 років зобов’язані будуть пройти саме військову службу для призначення на посади державної служби.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13347, який передбачає цю норму, інформує Цензор.НЕТ.

У порівняльній таблиці до проєкту зазначено, що на сьогодні, відповідно до статті 19 Закону України "Про державну службу", стати державним службовцем не можуть чоловіки віком до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби.

Натомість новий законопроєкт пропонує прибрати з чинної норми згадку про проходження базової загальновійськової підготовки, як альтернативу військовій службі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість держслужбовців в Україні за п’ять років скоротилася на 43 тисячі, – Шмигаль

Таким чином, 19 стаття закону передбачатиме:

"На державну службу не може вперше вступити особа чоловічої статі віком до 60 років, яка не пройшла військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби".

Таку ж норму пропонується застосувати до прокурорів.

Водночас комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив, що цим законопроєктом передбачається трансформація загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти в підготовку до національного спротиву здобувачів вищої, фахової передвищої, повної загальної середньої освіти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив розміри надбавок та порядок преміювання держслужбовців

Типова програма підготовка до національного спротиву для закладів вищої, фахової передвищої освіти буде затверджуватись МОН за погодженням з Міноборони.

Там пояснили, що будуть створені центри підготовки до національного спротиву із визначенням підстав придбання, зберігання, перевезення та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї такими центрами, а також визначення порядку отримання відповідних дозволів.