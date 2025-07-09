На фронте зафиксировано 112 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Лесковщина, Горск Черниговской области; Хутор-Михайловский, Покровка, Прогресс, Бобылевка, Луговка, Высокое, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Противник нанес 5 авиационных ударов. В целом, сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе, два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.

На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались прорвать нашу оборону в районе Волчанска. В Торецке - городские бои, - ОСГВ "Хортиця"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. В данное время продолжаются четыре боестолкновения.

На Сиверском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино, еще два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.

Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Шахово, Полтавка, Паньковка, Владимировка, Сухой Яр и Покровск.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

Также читайте: Силы обороны обезвредили 177 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербовое.

На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Одрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.