На фронте зафиксировано 112 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 112 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Лесковщина, Горск Черниговской области; Хутор-Михайловский, Покровка, Прогресс, Бобылевка, Луговка, Высокое, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло семь боестолкновений. Противник нанес 5 авиационных ударов. В целом, сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 170 артиллерийских обстрелов, в том числе, два - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили пять атак агрессора в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое и в сторону Липцев и Петро-Ивановки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Охримовка, Круглое, Отрадное и Артельное.
На Купянском направлении с начала суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки. В данное время продолжаются четыре боестолкновения.
На Сиверском направлении с начала суток враг провел шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.
На Краматорском направлении украинские защитники отражали четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Белой Горы, Часова Яра и Предтечино, еще два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещиевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Миролюбовка, Николаевка, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Новосергиевка, Ялта, Алексеевка и в сторону населенных пунктов Новоподгородное, Покровск, Разино, Родинское.
Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 32 атаки, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Шахово, Полтавка, Паньковка, Владимировка, Сухой Яр и Покровск.
Сегодня на Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Вольное Поле. Одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении авиаудару неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Вербовое.
На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Новоданиловки. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Степногорск, Приморское и Плавни.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед - успеха не имел. Населенный пункт Одрадокаменка подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
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