Силы обороны обезвредили 177 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

В общей сложности, с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и осуществили 4126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб, совершил 260 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 10 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Амбарного и Каменки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три попытки наступления в районах Загрызово и Голубовки.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григорьевка и в направлении Шандриголово. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении враг четыре раза атаковал в районе Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отбили все три атаки.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русина Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калиново.

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На Покровском направлении с начала этих суток противник 51 раз атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Орехов и в направлениях Покровска, Молодецкого и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, шесть боестолкновений не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 177 оккупантов, из которых 118 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один БТР, автомобиль, 13 единиц мототехники, пушку, 11 БПЛА, две окопные РЭБ, одну антенну управления БПЛА. Кроме того, поражены автомобиль, пять пушек и миномет российских захватчиков.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Вольное Поле и Новополье. Еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Плавни, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Николаевка и Львово.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня стоит отметить воинов 1-й отдельной бригады территориальной обороны имени Ивана Богуна и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.