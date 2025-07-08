Сили оборони знешкодили 177 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом, від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, здійснив 260 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в районах Загризового та Голубівки.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили всі три атаки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

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На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Молодецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, шість боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 177 окупантів, з яких 118 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один БТР, автомобіль, 13 одиниць мототехніки, гармату, 11 БпЛА, дві окопні РЕБ, одну антену управління БпЛА. Крім того, уражено автомобіль, п’ять гармат та міномет російських загарбників.

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Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль. Ще вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивають один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Плавні, наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Миколаївка та Львове.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 1-ої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна та 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.