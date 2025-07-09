На фронті зафіксовано 112 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямку

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Лісківщина, Гірськ Чернігівської області; Хутір-Михайлівський, Покровка, Прогрес, Бобилівка, Лугівка, Високе, Миропільське Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 170 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники зупинили п’ять атак агресора в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше та в бік Липців і Петро-Іванівки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка, Кругле, Одрадне та Артільне.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового. Дотепер триває одне боєзіткнення.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в бік Серебрянки. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів шість наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного, ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Миролюбівка, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Новосергіївка, Ялта, Олексіївка та в бік населених пунктів Новопідгородне, Покровськ, Разіне, Родинське.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 32 атаки, чотири боєзіткнення досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населених пунктів Шахове, Полтавка, Паньківка, Володимирівка, Сухий Яр та Покровськ.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле. Одинадцять боєзіткнень тривають дотепер.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку авіаудару некерованими ракетами зазнав населений пункт Вербове.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм у районі Новоданилівки. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Степногірськ, Приморське та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися вперед — успіху не мав. Населений пункт Одрадокам’янка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.