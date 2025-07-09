Литва выделила миллион евро на программу по восстановлению Украины

В среду, 9 июля, правительство Литвы приняло решение о выделении миллиона евро, которые пойдут на восстановление Украины. Средства направят на программу по восстановлению Украины EU4Reconstruction, которую финансирует Еврокомиссия.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

В упомянутой программе, кроме Литвы, участвуют Дания, Германия и Франция. Программа охватывает пять направлений: поддержка укрепления Министерства развития общин и территорий, расширение прав и возможностей органов местного самоуправления, реформирование Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, повышение стандартов строительства и усиление привлечения гражданского общества.

Рассчитана программа EU4Reconstruction на период с 2025 по 2027 год. Ее общий бюджет составляет 37,5 млн евро.

Отмечается, что официальная церемония подписания программы состоится 10 июля в Риме во время Конференции по восстановлению Украины.

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Конференция по восстановлению Украины в Риме (URC 2025)

Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) состоится 10-11 июля в Риме. Это уже четвертая международная встреча высокого уровня, посвященная поддержке послевоенного восстановления и реформ в Украине. Предыдущие конференции проходили в Лугано, Лондоне и Берлине.

URC 2025 организуют правительства Украины и Италии при участии Еврокомиссии, международных финансовых институтов, представителей бизнеса, гражданского общества и местных властей.

Основная цель конференции - мобилизовать политическую, финансовую и техническую поддержку Украины, в частности путем привлечения частного капитала, поддержки человеческого потенциала, восстановления общин и регионов, а также содействие евроинтеграционным реформам.

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