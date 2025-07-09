Литва виділила мільйон євро на програму з відновлення України

У середу, 9 липня, уряд Литви ухвалив рішення про виділення мільйона євро, які підуть на відновлення України. Кошти спрямують на програму з відновлення України EU4Reconstruction, яку фінансує Єврокомісія.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

У згаданій програмі, окрім Литви, беруть участь Данія, Німеччина та Франція. Програма охоплює п'ять напрямків: підтримка зміцнення Міністерства розвитку громад та територій, розширення прав і можливостей органів місцевого самоврядування, реформування Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, підвищення стандартів будівництва та посилення залучення громадянського суспільства.

Розрахована програма EU4Reconstruction на період з 2025 по 2027 рік. Її загальний бюджет становить 37,5 млн євро.

Зазначається, що офіційна церемонія підписання програми відбудеться 10 липня у Римі під час Конференції з відновлення України.

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Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025)

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) відбудеться 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції проходили в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції — мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема шляхом залучення приватного капіталу, підтримки людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.

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